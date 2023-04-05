Война в Украине является борьбой за Межморье – Балтийское и Черное моря, – WSJ

В Институте изучения войны убеждены, что если бы НАТО не расширилась на восток, сейчас война была бы в Польше. Победа важна не только для Украины. Пока демократический мир геополитически борется с российскими империалистами за Межморье – выход к Балтийскому и Черному морям.

В Институте изучения войны заявили, что сейчас идет война не только за свободу Украины, но и за "завершение Межморья", что в переводе с латыни означает "между морями". То есть Европе очень необходима победа украинцев.

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Война за Межморье тянется еще с концепции мировой войны

Аналитики объяснили, что Межморье – это пояс государств от Балтийского до Черного моря, от Эстонии на севере до Украины на юге.

Мы обязаны этой концепции после Первой мировой войны польскому государственному деятелю Юзефу Пилсудскому, который также рассматривал ее как защиту от Германии. Германия сейчас является древним союзником. С поражением России в Украине цели Межморья будут достигнуты,

– объяснили в Институте изучения войны.

По случаю Путин бы дышал в затылок каждой стране в Берлин.

НАТО и ЕС создали множество крепких бюрократических государств с надежными вооруженными силами в Центральной и Восточной Европе, способных внести свой вклад в противостояние российской агрессии. Также европейские страны значительно выросли как экономически, так и политически.

При этом в ISW убеждены, что если бы Запад не расширил НАТО и ЕС к востоку, сейчас война была бы в Польше, а не в Украине. Между тем Киев, вероятно, был бы под пятой Кремля, а Германия бы еще больше присела на российскую газовую иглу.

Путин наверняка дышал бы в затылок каждой страны между Берлином и Москвой. Украина давно была бы под пятой Кремля. Германия еще больше сдвинулась бы к нейтралитету, требуя тесных отношений с Россией не только относительно природного газа, но и для управления своими границами с Польшей и Чехией, если бы эти страны не стали членами НАТО и ЕС и не испытали большего влияния России,

– говорится в статье.

Также там отметили, что одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, вероятно, снова примет ЕС и его демократические стандарты, когда дела России в войне против Украины значительно ухудшатся.