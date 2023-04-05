В Інституті вивчення війни заявили, що зараз йде війна не лише за свободу України, а й за "завершення Міжмор'я", що в перекладі з латині означає "між морями". Тобто Європі дуже необхідна перемога українців.

Дивіться також Україна завдає глибоких ударів по позиціях росіян і накопичує боєприпаси, – CNN

Війна за Міжмор'я тягнеться ще з концепції Першої світової

Аналітики пояснили, що Міжмор'я – це пояс держав від Балтійського до Чорного моря, аж від Естонії на півночі до України на півдні.

Ми завдячуємо цій концепції після Першої світової війни польському державному діячеві Юзефу Пілсудському, який також розглядав її як захист від Німеччини. Німеччина тепер є давнім союзником. З поразкою Росії в Україні мети Міжмор'я буде досягнуто,

– пояснили в Інституті вивчення війни.

За нагоди Путін дихав би в потилицю кожній країні до Берліна

НАТО та ЄС створили безліч міцних бюрократичних держав з надійними збройними силами в Центральній та Східній Європі, здатних зробити свій внесок у протистояння російській агресії. Також європейські країни значно виросли як економічно, так і політично.

При цьому в ISW переконані, що якби Захід не розширив НАТО і ЄС на схід, зараз війна була б у Польщі, а не в Україні. Тим часом Київ, ймовірно, був би під п'ятою Кремля, а Німеччина ще більше б присіла на російську газову голку.

Путін напевно дихав би в потилицю кожної країни між Берліном та Москвою. Україна давно була б під п'ятою Кремля. Німеччина ще більше зрушила б до нейтралітету, вимагаючи тісних відносин з Росією не тільки щодо природного газу, а й для управління своїми кордонами з Польщею та Чехією, якби ці країни не стали членами НАТО та ЄС і не зазнали більшого впливу Росії,

– мовиться у статті.

Також там зауважили, що одіозний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, ймовірно, таки знову прийме ЄС та його демократичні стандарти, коли справи Росії у війні проти України значно погіршаться.