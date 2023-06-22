Вертолет с российской свастикой за 12,5 миллиона долларов: кадры падения Ми-24 в Беларуси

Днем 22 июня в Беларуси "отрицательно взлетел" российский вертолет Ми-24. Хотя официально того факта, что вертолет принадлежит россиянам, режим Лукашенко не заявляет, но российская свастика говорит все сама за себя.

На место падения сразу прибыли экстренные службы белорусского режима. Экипаж вертолета получил серьезные травмы.

Обратите внимание "Отрицательный взлет": возле Барановичей на трассу упал российский Ми-24

Детали падения российского вертолета

Российский Ми-24 упал на трассу близ Барановичей – именно там расположен печально известный аэродром, с которого долгое время россияне наносили ракетные удары по Украине.

Кадры с места падения Ми-24: смотрите видео

Режим Лукашенко не делает заявлений о принадлежности вертолета, однако заглавная буква Z – новая российская свастика, очевидно, дает понимание того, что это российский вертолет. Кроме того, на хвостовой части есть надпись "военно-космические силы России".



В Беларуси упал именно российский Ми-24

Кроме того, на то, что это не белорусский вертолет, указывает то, что на упавший Ми-24 нет флага. Однако на всех белорусских вертолетах он есть.

Стоимость одного Ми-24 составляет 12,5 миллионов долларов. За время полномасштабного вторжения россиян в Украину наши воины по подтвержденным данным уничтожили более десятка таких вертолетов. В частности, 21 июня 2023 года наши воины отправили в ад такой вертолет на Запорожском направлении. То есть, за 2 дня Россия потеряла 25 миллионов долларов только в уничтоженной авиации.

Потери врага

Пока россияне успешно уничтожают собственную технику на собственной территории или на территории своего сателлита, наши воины проводят "демилитаризацию" российской армии. По состоянию на 22 июня 2023 года оккупационные войска уменьшились на: