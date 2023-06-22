На місце падіння одразу прибули екстрені служби білоруського режиму. Екіпаж гелікоптера зазнав серйозних травм.

Зверніть увагу "Від'ємний зліт": біля Барановичів на трасу впав російський Мі-24

Деталі падіння російського гелікоптера

Російський Мі-24 впав на трасу поблизу Баранович – саме там розташований сумнозвісний аеродром, з якого тривалий час росіяни завдавали ракетних ударів по Україні.

Кадри з місця падіння Мі-24: дивіться відео

Режим Лукашенка не робить заяв щодо приналежності гелікоптера, однак велика літера Z – нова російська свастика, очевидно дає розуміння того, що це російський вертоліт. Крім того, на хвостовій частині є напис "військово-космічні сили Росії".



У Білорусі впав саме російський Мі-24

Крім того, на те, що це не білоруський вертоліт, вказує те, що на Мі-24, який впав, немає прапора. Однак на всіх білоруських гелікоптерах він є.

Вартість одного Мі-24 становить 12,5 мільйона доларів. За час повномасштабного вторгнення росіян в Україну наші воїни за підтвердженими даними знищили понад десяток таких вертольотів. Зокрема 21 червня 2023 року наші воїни відправили у пекло такий вертоліт на Запорізькому напрямку. Тобто за 2 дні Росія втратила 25 мільйонів доларів тільки у знищеній авіації.

Втрати ворога

Поки росіяни успішно знищують власну техніку на власній території чи території свого сателіта, наші воїни проводять "демілітаризацію" російської армії. Станом на 22 червня 2023 року окупаційні війська поменшали на: