Уже второй раз за неделю: в России снова исчез вертолет Ми-8

Второй раз за неделю в России исчез вертолет Ми-8. Борт с минимум 5 людьми пропал с радаров в Иркутской области.

Об этом пишет ряд росСМИ со ссылкой на собственные источники. Известно, что на место, где исчез вертолет, сразу вылетели спасатели, передает 24 Канал.

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В России исчез второй вертолет за неделю

Как пишут в сети, в Иркутской области исчез вертолет Ми-8. Связь с воздушным судном пропала в районе поселка Раздолье Усольского района.

Сколько людей было на борту, доподлинно неизвестно. Одни СМИ утверждают, о 6 человек на борту, а другие – о 5. Вместе с тем, в Ми-8 должно было быть не менее 3 членов экипажа.

Когда борт исчез, спасатели начали поиски. Впоследствии экипаж смог выйти на связь с помощью спутникового телефона. Они сообщили, что вертолет совершил вынужденную жесткую помадку на границе Бурятии. По меньшей мере 2 человека пострадали.

По предварительной информации, на борту Ми-8 находились медики, которые осуществляли санитарный рейс. Точного местоположения российского вертолета пока не известно. Но, как пишут телеграм-каналы, вероятно, борт приземлился в тайге.

Интересно, что это уже второй инцидент с Ми-8 за последнюю неделю. Так, 31 августа вертолет пропал на Камчатке. Известно, что на борту было 22 человека – 3 члена экипажа и 19 туристов.

Поиски продолжались несколько часов, и впоследствии стали известны детали. Так, борт компании "Витязь Аэро" летел из поселка Николаевка к вулкану Вачкажец, но разбился. Обломки обнаружили в 900 метрах от места, где в последний раз экипаж вертолета выходил на связь. Вероятно, вертолет задел скалу или врезался в нее. Все 22 человека, которые были на борту, погибли.