Силы обороны уничтожили российские Ми-8 и Ка-52 на аэродроме в Орловской области, – СМИ

Силы обороны Украины уничтожили 2 российских вертолета на аэродроме в Орловской области России – многоцелевой Ми-8 и ударный Ка-52. Атака была осуществлена с помощью ударных беспилотников.

Об этом сообщает телеграм-канал "Досье Шпиона".

Какие детали уничтожения Ми-8 и Ка-52 в Орловской области?

В телеграм-канале отметили, что атака состоялась вечером в пятницу, 20 февраля 2026 года. Уничтоженные вертолеты находились на аэродроме "Пугачевка", расположенном вблизи одноименного села Орловской области России.

Журналисты "Милитарного" добавили, что речь идет о небольшом грунтовом аэродроме, который принадлежит Орловскому аэроклубу организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту" (ДОСААФ) России.

Где расположен аэродром "Пугачевка": смотрите на карте

По данным СМИ, российские военные, вероятно, используют эту площадку как оперативный аэродром для сводного отряда вертолетов, который должен перехватывать украинские дальнобойные беспилотники.

"Досье Шпиона" также писало, что уничтоженный многоцелевой вертолет Ми-8 с бортовым номером 53 принадлежал 319-му отдельному вертолетному полку, который базируется в Черниговке Приморского края России.

Обратите внимание! Ми-8 – советский многоцелевой вертолет, разработан ОКБ М. Л. Миля в начале 1960-х годов. Он – самый массовый в мире вертолет с двумя двигателями, который широко используют для выполнения многих гражданских и военных задач.

В то же время ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" с бортовым номером 18 входил в состав 16-й бригады армейской авиации, дислоцирующейся в Зернограде Ростовской области.

