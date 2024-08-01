"Поймали в момент взлета": СМИ сказали, как дешевый украинский дрон впервые сбил вертолет России

Дешевый украинский дрон впервые сбил 12-тонный российский вертолет Ми-8. Это случилось после 10 месяцев неудачных попыток.

Вертолет россиян украинские военные сбили 31 июля 2024 года. Тогда СМИ написали, что ВСУ впервые смогли достичь этой цели.

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Как ВСУ смогли сбить вертолет дроном

Журналисты отметили, что каждый месяц Украина разворачивает на поле боя более 100 тысяч взрывоопасных FPV-дронов. Украинские беспилотники на фронте:

врезаются в бронетехнику,

преследуют открытую пехоту,

ведут артиллерийский огонь назад, чтобы нацелиться на российские гаубицы.

И сегодня (говорится о 31 июля 2024 года – 24 Канал) один из небольших беспилотников-квадрокоптеров, дистанционно управляемый оператором с гарнитурой виртуальной реальности, сбил российский вертолет, очевидно, впервые,

– заметили журналисты.

Они обратили внимание на то, что наш оператор беспилотника был или очень умелым, или ему повезло, или все вместе.

Кроме того, российский 12-тонный вертолет Ми-8 удалось сбить далеко от линии фронта. Ведь западная окраина Донецка размещена всего в 5 километрах от линии фронта, то есть вполне в радиусе действия беспилотного дрона FPV. Однако, вероятно, атака была именно на восточной окраине города – до 16 километров от линии фронта.

Расстояние очень значительное,

– заметил российский блогер.

Еще один российский так называемый блогер заявил, что дрон поймал вертолет в момент взлета. Тогда Ми-8 россиян, который выполнял ударные, транспортные и медико-эвакуационные миссии, был еще низко.

Кстати, чтобы пролететь 16 километров, дрон могла понадобиться помощь от второго беспилотника, который должен был идти за несколько минут и ретранслирует его командный сигнал малой дальности.

"Это сложная операция, которая требует тщательной координации", – объяснили журналисты.

Также они подытожили, что учитывая тот факт, сколько FPV-дронов разворачивают украинцы ежемесячно, то угроза российским вертолетам может усилиться и очень сильно.