Так, в ночь понедельника работники российского МЧС нашли обломки Ми-8, внезапно исчезнувшего над Онежским озером в Карелии с тремя членами экипажа. Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал.
Кстати В Бишкеке упал военный вертолет Ми-8, который могла предоставить Россия: есть погибшие
Обломки нашли на глубине до 50 метров
Работники МЧС на снегоходах и судах на воздушной подушке обследовали акваторию в районе села Деревянное.
Обломки вертолета обнаружены в 11 километрах от берега на глубине до 50 метров,
– сообщили во вражеском МЧС.
Также добавили, что уже начато расследование инцидента. Кстати, вертолетом управлял "опытный экипаж с тысячами часов налета".
Пропагандисты со ссылкой на оперативные службы отметили, что следствие рассматривает несколько версий катастрофы. В частности, ошибки экипажа, погодные условия и неисправность техники.
Ми-8 исчез с радаров
- Вечером 4 февраля в Карелии с радаров исчез вертолет Ми-8, принадлежавший российскому МЧС. По данным росСМИ, на борту находилось 3 человека.
- Пропагандисты писали, что он перестал выходить на связь в ходе тренировочного полета над акваторией Онежского озера ориентировочно в районе населенного пункта Деревянное Прионежского района Карелии.
- Также отмечали, что вертолет летел из Петрозаводска в город Вытегра Вологодской области.