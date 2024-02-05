Так, в ночь понедельника работники российского МЧС нашли обломки Ми-8, внезапно исчезнувшего над Онежским озером в Карелии с тремя членами экипажа. Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал.

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Обломки нашли на глубине до 50 метров

Работники МЧС на снегоходах и судах на воздушной подушке обследовали акваторию в районе села Деревянное.

Обломки вертолета обнаружены в 11 километрах от берега на глубине до 50 метров,

– сообщили во вражеском МЧС.

Также добавили, что уже начато расследование инцидента. Кстати, вертолетом управлял "опытный экипаж с тысячами часов налета".

Пропагандисты со ссылкой на оперативные службы отметили, что следствие рассматривает несколько версий катастрофы. В частности, ошибки экипажа, погодные условия и неисправность техники.

Ми-8 исчез с радаров