Что же стало причиной такого вертолетопада – россияне еще должны установить. Они отмечают, что инцидент произошел над акваторией Онежского озера.
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Исчезновение Ми-8
По сообщениям российских СМИ, вечером 4 февраля в Карелии с радаров исчез вертолет Ми-8, принадлежавший МЧС. В это время на борту находилось 3 человека.
В ходе тренировочного полета над акваторией Онежского озера перестал выходить на связь вертолет Ми-8 ФГБУ "Северо-Западный авиационно-спасательный центр МЧС России" ориентировочно в районе населенного пункта Деревянное Прионежского района республики Карелия,
– сообщили СМИ.
В настоящее время поиски воздушного судна продолжаются, россияне пытаются установить его местонахождение. На вероятное место прибыли спасатели на судах на воздушной подушке и снегоходах, в готовность приведен самолет Ан-26.
Отмечается, что вертолет летел из Петрозаводска в город Витегра Вологодской области. Это в северной части России.
Где примерно упал российский вертолет: смотрите на карте
Проблемы российских вертолетов и самолетов
- В январе в Кыргызстане произошел подобный случай – там упал военный вертолет Ми-8. Киргизские СМИ сообщают, что в результате крушения погиб военный. Еще 8 человек пострадали. Из них четверо пострадавших в реанимации. Важно, что Россия несколько раз передавала эти вертолеты стране – однако неизвестно, действительно ли вертолет был российским.
- Из-за санкций у России постоянно возникают проблемы с гражданскими самолета, поскольку значительная часть из них – иностранные и имеют иностранные комплектующие. Так, например, в течение нескольких дней в конце января у трех бортов компании S7 Airlines возникли проблемы с двигателями. В тех случаях падения не произошло.
- Однако не обходится и без аварий. Так 21 января в горах Афганистана разбился частный пассажирский самолет Falcon 10, который летел из Индии в Россию. На борту находился российский бизнесмен из Волгодонска вместе с женой. Причина – отказ двигателей.