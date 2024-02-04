Що ж стало причиною такого вертольотопаду – росіяни ще мають встановити. Вони зазначають, що інцидент стався над акваторією Онезького озера.
Дивіться також Російський літакопад: санкції Заходу потужно б'ють по цивільній авіації Росії, – WSJ
Зникнення Мі-8
За повідомленнями російських ЗМІ, ввечері 4 лютого у Карелії з радарів зник гелікоптер Мі-8, який належав МНС. У цей час на борту перебувало 3 людини.
У ході тренувального польоту над акваторією Онезького озера перестав виходити на зв'язок гелікоптер Мі-8 ФДБУ "Північно-Західний авіаційно-рятувальний центр МНС Росії" орієнтовно в районі населеного пункту Дерев'яне Пріонезького району республіки Карелія,
– повідомили ЗМІ.
Наразі пошуки повітряного судна тривають, росіяни намагаються встановити його місцеперебування. На ймовірне місце прибули рятувальники на суднах на повітряній подушці та снігоходах, у готовність приведено літак Ан-26.
Зазначається, що гвинтокрил летів із Петрозаводська в місто Витегра Вологодської області. Це у північній частині Росії.
Де приблизно упав російський вертоліт: дивіться на карті
Проблеми російських гвинтокрилів та літаків
- У січні у Киргизстані стався подібний випадок – там впав військовий гелікоптер Мі-8. Киргизькі ЗМІ повідомляють, що в результаті краху загинув військовий. Ще 8 людей постраждали. З них четверо потерпілих в реанімації. Важливо, що Росія кілька разів передавала ці гвинтокрили країні – однак невідомо, чи справді вертоліт був російським.
- Через санкції у Росії постійно виникають проблеми з цивільними літака, оскільки значна частина з них – іноземні і мають іноземні комплектуючі. Так, наприклад, протягом кількох днів наприкінці січня у трьох бортів компанії S7 Airlines виникли проблеми з двигунами. У тих випадках падіння не сталося.
- Однак не обходиться й без аварій. Так 21 січня у горах Афганістану розбився приватний пасажирський літак Falcon 10, який летів із Індії у Росію. На борту перебував російський бізнесмен з Волгодонська разом з дружиною. Причина – відмова двигунів.