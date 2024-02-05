Так, у ніч понеділка працівники російського МНС знайшли уламки Мі-8, що раптово зник над Онезьким озером в Карелії з трьома членами екіпажу. Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал.

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Уламки знайшли на глибині до 50 метрів

Працівники МНС на снігоходах і суднах на повітряній подушці обстежили акваторію в районі села Дерев'яне.

Уламки гелікоптера виявлено за 11 кілометрів від берега на глибині до 50 метрів,

— повідомили у ворожому МНС.

Також додали, що вже розпочато розслідування інциденту. До речі, гелікоптером керував "досвідчений екіпаж з тисячами годин нальоту".

Пропагандисти з посиланням на оперативні служби зазначили, що слідство розглядає кілька версій катастрофи. Зокрема, помилки екіпажу, погодні умови та несправність техніки.

Мі-8 зник з радарів