Так, у ніч понеділка працівники російського МНС знайшли уламки Мі-8, що раптово зник над Онезьким озером в Карелії з трьома членами екіпажу. Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал.
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Уламки знайшли на глибині до 50 метрів
Працівники МНС на снігоходах і суднах на повітряній подушці обстежили акваторію в районі села Дерев'яне.
Уламки гелікоптера виявлено за 11 кілометрів від берега на глибині до 50 метрів,
— повідомили у ворожому МНС.
Також додали, що вже розпочато розслідування інциденту. До речі, гелікоптером керував "досвідчений екіпаж з тисячами годин нальоту".
Пропагандисти з посиланням на оперативні служби зазначили, що слідство розглядає кілька версій катастрофи. Зокрема, помилки екіпажу, погодні умови та несправність техніки.
Мі-8 зник з радарів
- Ввечері 4 лютого в Карелії з радарів зник гелікоптер Мі-8, що належав російському МНС. За даними росЗМІ, на борту перебувало 3 осіб.
- Пропагандисти писали, що він перестав виходити на зв'язок у ході тренувального польоту над акваторією Онезького озера орієнтовно в районі населеного пункту Дерев'яне Пріонезького району Карелії.
- Також зазначали, що гелікоптер летів з Петрозаводська в місто Витегра Вологодської області.