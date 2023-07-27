В России упал вертолет Mi-8: в сети появились кадры аварии

На Алтае в России разбился вертолет Ми-8. Очевидцы происшествия зафиксировали момент падения на видео.

В сети появились кадры момента падения пассажирского Ми-8, который разбился на Алтае.

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Кадры падения вертолета

На видео четко видно, как вертолет идет на посадку, его закручивает, он цепляется о столб и падает на бок. После этого вертолет вспыхнул.

По предварительной информации, причиной аварии стала ошибка пилотов во время посадки – вертолет задел электрические провода.

В России упал вертолет: смотрите видео

В результате аварии есть погибшие

Сначала сообщалось, что погибли 6 человек, однако впоследствии в МЧС России заявили о 4 погибших. Также там подтвердили, что среди них есть гражданка Беларуси.

В России заявили, что еще два человека, которых сначала считали погибшими, не поднимались на борт.

По уточненным данным, при падении частного вертолета на Алтае погибли четыре человека, 10 человек пострадали. Двум людям медицинская помощь не понадобилась,

– заявили в МЧС России.

Также в ведомстве показали кадры ликвидации пожара. На видео видно, что от вертолета почти ничего не осталось.

Как выглядит вертолет после аварии: смотрите видео