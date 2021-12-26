Мы готовы ввести против России санкции, которых вы раньше не видели, – Харрис

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что Вашингтон готов ввести жесткие санкции против России. Это случится, если Кремль решится на полномасштабное вторжение в Украину.

По словам Камалы Харрис, США решительно поддерживают суверенитет Украины. Об этом вице-президент страны заявила во время общения с журналистами.

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Будут ли санкции конкретно против Путина

Одна из журналисток спросила Камалу Харрис, предусмотрены ли в случае нападения России на Украину персональные санкции против Владимира Путина. На это вице-президент ответила, что пока рано говорить о конкретных санкциях.

В то же время Камала Харрис отметила, что США поддерживают территориальную целостность Украины и сотрудничают с международными партнерами относительно возможных экономических ограничений для Кремля в случае агрессии против Украины.

Мы совершенно ясно дали понять, что Россия не должна врываться в суверенитет Украины, что мы стоим за ее территориальную целостность. Мы работаем с нашими союзниками по этому поводу, и мы ясно дали понять, что готовы ввести санкции, которых вы раньше не видели,

– заявила Харрис.

Угроза вторжения России в Украину: последние новости

Американские СМИ предположили, что Россия во время полномасштабного вторжения может напасть с Азовского моря.

В то же время у Владимира Путина заявляли, что Москву якобы безосновательно обвиняют в подготовке вторжения в Украину. Мол, Россия никогда "не нападает первой".

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что главной целью президента России Владимира Путина является уничтожение Украины. Также он уверял, что риска вторжения российских войск в Украину сейчас почти нет. В то же время у наших границ, по его словам, находится 104 тысячи российских военных.

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