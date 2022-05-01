МИД Британии заинтересовался пропагандистским видео с пленным британским добровольцем

Российские пропагандисты обнародовали видео, на котором – пленный британский доброволец Эндрю Хилл. В МИДе Великобритании сообщили, что проводят расследование.

На видео мужчину в камуфляжной одежде допрашивают российские военные. Пленный говорит, что его зовут Эндрю Хилл и он – гражданин Великобритании.

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У мужчины, представившегося Эндрю Хиллом, есть ранение

Мужчина в плохом состоянии: у него перевязаны голова и рука, а также на одежде видна кровь.

За расследование взялось Управление иностранных дел, содружества и развития. Оно также поддерживает членов семьи добровольца.

Ранее россияне задержали двоих британских волонтеров

Ранее российские военные задержали двоих британских волонтеров, доставлявших гуманитарную помощь. Об этом сообщила некоммерческая группа Presidium Network. Пола Юри и Дилана Хили схватили утром 25 апреля на блокпосту к югу от Запорожья.

Что известно о видео с Эндрю Хиллом

Управление иностранных дел, содружества и развития осуждает эксплуатацию военнопленных в политических целях и призывает обращаться с пленными гуманно в соответствии с требованиями международного гуманитарного права.

На видео, пишет The Independent, мужчину допрашивают российские военные. Он говорит, что родом из Плимута, у него четверо детей. Никакого воинского звания у британца нет, он присоединился к Иностранному легиону, чтобы помочь. Сначала он работал в Польше вместе с волонтерами, а затем присоединился к военным.

В минобороны России говорят, что Хилл сам сложил оружие в Николаевской области. В государстве-агрессоре цинично называют подразделение британца "группой наемников, потерпевшей поражение".

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Коротко о последних обменах пленными с Россией:

Последний обмен пленниками с российской стороной состоялся 28 апреля. Тогда домой вернули 45 украинцев. Среди тех, кого обменяли – 13 офицеров.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон подчеркнул, что все решения по обмену пленными принимает Украина. Это касается и граждан Великобритании.

Конкретизировала условия Украины относительно обменов и вице-премьер Ирина Верещук. Она отметила, что Киев отказывается проводить обмены, если в списках не будет женщин.

Россия постоянно нарушает Женевскую конвенцию, пытаясь обменять украинских гражданских на российских военных.

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