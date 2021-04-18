В МИД Украины уточнили, кого из российских дипломатов высылают из страны. Этот шаг – ответ на провокационные действия России и выдворение украинского консула.

Нота по его выдворению направлена посольству России утром 19 апреля. Об этом заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

К теме Что известно о задержанном в России консуле Александре Сосонюке

Россиянину дали 72 часа, начиная с 19 апреля, чтобы выехать из Украины. Енин подчеркнул, что в этой ситуации Украина поступила достаточно симметрично.

Справка. Накануне МИД России заявил, что высылает украинского консула Александра Сосонюка. Он должен покинуть страну до 22 апреля.

"Я надеюсь, что таким образом мы сможем дополнительно проверить мобилизационную готовность российских дипломатов здесь", – пояснил украинский дипломат.

Старший дипломат – это один из советников посольства Российской Федерации в Киеве. Есть конкретный человек, его фамилия Черников,

– отметил он.

Помимо этого, Енин заявил об "определенном шантаже с российской стороны". Там возмущаются, что Украина хочет выдворить сотрудника посольства, а не одного из консульств.

"Они говорят, что в таком случае будут вынуждены объявить персоной нон грата сотрудника посольства Украины в Москве", – пояснил заместитель главы МИД.

Дипломатический скандал с Россией: что известно