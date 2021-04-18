МИД назвал фамилию российского дипломата, которого выдворят из Украины
В МИД Украины уточнили, кого из российских дипломатов высылают из страны. Этот шаг – ответ на провокационные действия России и выдворение украинского консула.
Источник:24 канал
Нота по его выдворению направлена посольству России утром 19 апреля. Об этом заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.
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Россиянину дали 72 часа, начиная с 19 апреля, чтобы выехать из Украины. Енин подчеркнул, что в этой ситуации Украина поступила достаточно симметрично.
"Я надеюсь, что таким образом мы сможем дополнительно проверить мобилизационную готовность российских дипломатов здесь", – пояснил украинский дипломат.
Старший дипломат – это один из советников посольства Российской Федерации в Киеве. Есть конкретный человек, его фамилия Черников,
– отметил он.
Помимо этого, Енин заявил об "определенном шантаже с российской стороны". Там возмущаются, что Украина хочет выдворить сотрудника посольства, а не одного из консульств.
"Они говорят, что в таком случае будут вынуждены объявить персоной нон грата сотрудника посольства Украины в Москве", – пояснил заместитель главы МИД.
Дипломатический скандал с Россией: что известно
- Украинского консула Александра Сосонюка задержали 16 апреля в одном из ресторанов Санкт-Петербурга. Там он встречался с одной из своих знакомых, россиянкой.
- ФСБ вменяет дипломату попытку получения секретной информации из баз данных российских спецслужб – якобы он интересовался прописками, номерами автомобилей и тому подобное.
- Зато в украинском МИД заявили, что задержание Сосонюка готовили заранее. По словам Енина, это – банальная провокация со стороны российского ФСБ.
- Заместитель главы МИД пояснил, что Сосонюк едва знал свою собеседницу. Во время встречи она внезапно начала доставать какие-то документы.
- Украинец сказал, чтобы она этого не делала, однако к ним сразу подошли представители ФСБ. Консула продержали в отделении ФСБ несколько часов, а потом отпустили.
- После этого Россия заявила, что высылает Сосонюка из страны. В МИД Украины отреагировали на инцидент и заявили, что выдворят российского дипломата.
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