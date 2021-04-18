МЗС назвало прізвище російського дипломата, якого видворять з України
У МЗС України уточнили, кого з російських дипломатів висилають з країни. Цей крок – відповідь на провокативні дії Росії та видворення українського консула.
Джерело:24 канал
Ноту щодо видворення дипломата направлять посольству Росії зранку 19 квітня. Про це заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.
До теми Що відомо про затриманого в Росії консула Олександра Сосонюка
Росіянину дали 72 години, починаючи з 19 квітня, аби виїхати з України. Єнін наголосив, що у цій ситуації Україна вчинила досить симетрично.
"Я сподіваюся, що у такий спосіб ми зможемо додатково перевірити мобілізаційну готовність російських дипломатів тут", – пояснив український дипломат.
Старший дипломат – це один з радників посольства Російської Федерації у Києві. Є конкретна людина, його прізвище Чєрніков,
– зазначив він.
Крім цього, Єнін заявив про "певний шантаж з російського боку". Там обурюються, що Україна хоче видворити співробітника посольства, а не одного з консульств.
"Вони закидають, що у такому разі будуть змушені оголосити персоною нон ґрата співробітника посольства України у Москві", – пояснив заступник очільника МЗС.
Дипломатичний скандал з Росією: що відомо
- Українського консула Олександра Сосонюка затримали 16 квітня в одному з ресторанів Санкт-Петербурга. Там він зустрічався з однією зі своїх знайомих, росіянкою.
- ФСБ закидає дипломату спробу отримання секретної інформації з баз даних російських спецслужб – нібито він цікавився прописками, номерами автомобілів тощо.
- Натомість в українському МЗС заявили, що затримання Сосонюка готували заздалегідь. За словами Єніна, це – банальна провокація з боку російського ФСБ.
- Заступник очільника МЗС пояснив, що Сосонюк ледь знав свою співрозмовницю. Під час зустрічі вона раптово почала діставати якісь документи.
- Українець сказав, аби вона цього не робила, проте до них одразу підійшли представники ФСБ. Консула протримали у відділенні ФСБ кілька годин, а потім відпустили.
- Після цього Росія заявила, що висилає Сосонюка з країни. У МЗС України відреагували на інцидент та заявили, що видворять російського дипломата.
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