В МИД назвали слова Пристайко об отказе от НАТО "вырванными из контекста"

В МИД прокомментировали слова посла Украины в Великобритании. В дипведомстве уверяют, что фразу Вадима Пристайко о "возможном отказе от НАТО, чтобы предотвратить войну" вырвали из контекста.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в соцсетях. Он подчеркнул, что никакие решения во внешней политике нашего государства не могут быть приняты вопреки Конституции Украины.

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Украина ради мира готова идти на любые форматы диалогов

Безусловно, ради мира и сохранения жизней наших граждан Украина готова идти на любые форматы диалогов со странами и международными организациями. В то же время посол Пристайко справедливо отметил в интервью, что перспектива членства в НАТО закреплена в Конституции Украины, но Украина пока не является членом НАТО или другого альянса безопасности,

– подчеркнул Николенко.

Представитель дипломатического ведомства отметил, что ключевым для Украины является вопрос гарантий безопасности. Конечно, резюмирует Николенко, лучшей такой гарантией был бы немедленный прием Украины в Альянс.

Николенко отметил, что угрозы существуют уже сейчас, поэтому поиск ответа о гарантиях становится "фундаментальной насущной задачей".

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