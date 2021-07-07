В МИД рассказали о состоянии украинцев, которые на вертолете упали в озеро в Польше
7 июля 2021 , 14:21Читати новину українською
Источник:Укринформ
В Польше утром, 5 июля, в озеро упал частный вертолет, на борту которого были украинцы. Они трое пострадали, впоследствии их доставили в больницу.
Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил о состоянии наших граждан. По его словам, угрозы их жизни нет.
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В результате падения гражданского вертолета в озеро Талты в Варминско-Мазурском воеводстве трое граждан Украины получили травмы: пилот и двое пассажиров. Пострадавшие украинцы госпитализированы, их состояние стабильное, угрозы жизни нет,
– сказал дипломат.
Олег Николенко добавил, что консульство Украины в Гданске:
- оказывает нашим гражданам необходимую консульскую помощь.
- взаимодействует с правоохранительными органами и Государственной комиссией по расследованию авиационных аварий для выяснения причин падения,
- контактирует с медицинским учреждением, в котором находятся украинцы.
Что известно о пострадавших
- В результате аварии больше всего прострадала женщина – с повреждением позвоночника ее госпитализировали в больницу в Гижицком.
- Травму получила и ее 17-летняя дочь, которую на вертолете медицинской авиационной спасательной службы доставили в Ольштын.
- Пилот сейчас находится в медицинском учреждении в Гижицком на наблюдении. К слову, что других людей на борту не было.