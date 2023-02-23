В МИДе резко ответили на упреки Китая о якобы контрабанде западного оружия из Украины

В МИД Украины ответили на упреки Китая якобы о контрабанде оружия из Украины. В Киеве призвали Пекин пользоваться исключительно фактами и не подыгрывать России.

На информацию МИД Китая о том, что оружие, поставляемое США в Украину, якобы часто контрабандой оказывается в руках преступных группировок в Европе и других регионах, отреагировал спикер украинского МИД Олег Николенко, пишет 24 Канал.

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Николенко подчеркнул, что Киев категорически отвергает "инсинуации о якобы контрабанде западного оружия из Украины".

Наше государство имеет современную эффективную систему контроля за получением и использованием вооружения, которая пользуется высоким доверием со стороны партнеров. Эта система многоуровневая и полностью исключает любую возможность незаконного вывоза оружия,

– заявил Николенко.

Он отметил, что Россия прилагает значительные усилия в распространении дезинформации, чтобы подрывать международную поддержку Украины военной помощи.

МИД Украины призывает китайскую сторону соблюдать только факты и не становиться инструментом в руках российской пропаганды.

Китай может поставлять оружие России