В МИДе резко ответили на упреки Китая о якобы контрабанде западного оружия из Украины
В МИД Украины ответили на упреки Китая якобы о контрабанде оружия из Украины. В Киеве призвали Пекин пользоваться исключительно фактами и не подыгрывать России.
На информацию МИД Китая о том, что оружие, поставляемое США в Украину, якобы часто контрабандой оказывается в руках преступных группировок в Европе и других регионах, отреагировал спикер украинского МИД Олег Николенко, пишет 24 Канал.
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В МИД заявили, что Украина контролирует использование оружия
Николенко подчеркнул, что Киев категорически отвергает "инсинуации о якобы контрабанде западного оружия из Украины".
Наше государство имеет современную эффективную систему контроля за получением и использованием вооружения, которая пользуется высоким доверием со стороны партнеров. Эта система многоуровневая и полностью исключает любую возможность незаконного вывоза оружия,
– заявил Николенко.
Он отметил, что Россия прилагает значительные усилия в распространении дезинформации, чтобы подрывать международную поддержку Украины военной помощи.
МИД Украины призывает китайскую сторону соблюдать только факты и не становиться инструментом в руках российской пропаганды.
Китай может поставлять оружие России
- Администрация президента США рассматривает возможность обнародования разведывательных данных об оружии для России. Есть данные разведки о том, что Китай может снабжать оружием для поддержки войны России в Украине.
- Китай еще не принял окончательного решения о поставках оружия России. Обсуждение вопроса публичного раскрытия информации о потенциальных планах Китая проходит накануне заседания Совбеза ООН.
- Заседание Совбеза ООН посвятит годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.
- Добавим, что 20 февраля, пока Джо Байден посещал Киев, в Москву прибыл главный китайский дипломат Ван И. Визит китайского дипломата состоялся в то время, когда Ван уверяет, что отношения Москвы и Пекина вступают в новую эру.