Глава польского правительства отметил, что Польша больше не передает Украине вооружение, потому что вооружается сама. По информации от СМИ, это выступление удивило представителей МИД страны.

Смотрите также "Предупреждаю украинские власти": премьер Польши заявил, что эмбарго может расшириться

Напряжение в польском МИД

Очевидно, Моравецкий не согласовал эту позицию с дипломатами. Они ждут указания от находящегося в командировке министра иностранных дел Збигнева Рау. В то же время, в МИД отмечают, что заявление премьера является реакцией на "ряд абсолютно неприемлемых жестов с украинской стороны".

Спикер правительства по вопросам оружия для Украины заявил, что "мы больше не передаем ни одного оружия, потому что теперь вооружимся самым современным оружием".

В СМИ считают, что заявления главы и представителя правительства следует расценивать как то, что Польша уже предоставила Украине возможную военную помощь, которую могла передавать без угрозы собственной безопасности. Если и будут какие-нибудь поставки вооружения, то уже в рамках заранее договоренных контрактов. Так, польские заводы производят, среди прочего: первые 100 боевых машин "Росомак" и несколько десятков самоходных минометов "Рак", предназначенных для Украины.

На руку Кремля

Депутат Сейма, бывший министр иностранных дел Радослав Сикорский подверг критике слова премьер-министра Моравецкого о том, что Польша больше не передает оружие Украине, добавив, что их услышал Путин.

Даже если бы оказалось, что склады у нас почти пустые, зачем ему такое говорить,

– подчеркнул чиновник.

Справка. Следует отметить, что Польша была одной из первых стран, которая в начале вторжения начала поддерживать Украину оружием. Так, по данным СМИ, Польша передала Украине вооружение более чем на 3 миллиарда евро. В частности, за полтора года войны Украина получила более 350 постсоветских и отечественных модернизированных танков Т-72, 14 машин Leopard II, 42 БМП, 54 гаубицы "Краб", а к апрелю также не менее 4 истребителей МиГ-29.

Нагнетание отношений Польши и Украины: что известно