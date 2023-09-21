Глава польского правительства отметил, что Польша больше не передает Украине вооружение, потому что вооружается сама. По информации от СМИ, это выступление удивило представителей МИД страны.
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Напряжение в польском МИД
Очевидно, Моравецкий не согласовал эту позицию с дипломатами. Они ждут указания от находящегося в командировке министра иностранных дел Збигнева Рау. В то же время, в МИД отмечают, что заявление премьера является реакцией на "ряд абсолютно неприемлемых жестов с украинской стороны".
Спикер правительства по вопросам оружия для Украины заявил, что "мы больше не передаем ни одного оружия, потому что теперь вооружимся самым современным оружием".
В СМИ считают, что заявления главы и представителя правительства следует расценивать как то, что Польша уже предоставила Украине возможную военную помощь, которую могла передавать без угрозы собственной безопасности. Если и будут какие-нибудь поставки вооружения, то уже в рамках заранее договоренных контрактов. Так, польские заводы производят, среди прочего: первые 100 боевых машин "Росомак" и несколько десятков самоходных минометов "Рак", предназначенных для Украины.
На руку Кремля
Депутат Сейма, бывший министр иностранных дел Радослав Сикорский подверг критике слова премьер-министра Моравецкого о том, что Польша больше не передает оружие Украине, добавив, что их услышал Путин.
Даже если бы оказалось, что склады у нас почти пустые, зачем ему такое говорить,
– подчеркнул чиновник.
Нагнетание отношений Польши и Украины: что известно
- Следует заметить, что заявление Моравецкого о приостановлении поставок оружия прозвучало на фоне зернового недоразумения. Как известно, 15 сентября Еврокомиссия отказалась продолжать запрет на агроимпорт из Украины в пять стран ЕС, в том числе Польшу. Тогда Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние ограничения. Украина в ответ подала иск на эти страны в ВТО. В Польше пригрозили, что расширят количество продуктов из Украины, на которые будет распространяться эмбарго.
- На полях Генассамблеи Зеленский намекнул на страны, введшие запрет на экспорт украинского зерна, тем самым подыграв Путину. В ответ президент Польши Дуда сравнил Украину с утопленником. Он заявил, что наша страна, пытаясь противостоять России, "хватается за все, что может". А Польша, хоть и поддерживает Украину, должна заботиться о собственных интересах.