Глава польського уряду зазначив, що Польща більше не передає Україні озброєння, оскільки озброюється сама. За інформацією від ЗМІ, цей виступ здивував представників МЗС країни.
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Напруження у польському МЗС
Вочевидь, Моравецький не погоджував цю позицію із дипломатами. Вони чекають на вказівки від міністра закордонних справ Збігнєва Рау, який перебуває у відрядженні. Водночас у МЗС зазначають, що заява прем'єра є реакцією на "низку абсолютно неприйнятних жестів з української сторони".
Речник уряду з питань зброї для України заявив, що "ми більше не передаємо жодної зброї, бо тепер озброїмося найсучаснішою зброєю".
У ЗМІ вважають, що заяви глави та речника уряду варто розцінювати, як те, що Польща вже надала Україні можливу військову допомогу, яку могла передавати без загрози власній безпеці. Якщо і будуть якісь поставки озброєння, то вже у рамках зазделегідь домовлених контрактів. Так, польські заводи наразі виробляють, серед іншого: перші 100 бойових машин "Росомак" і кілька десятків самохідних мінометів "Рак", призначених для України.
На руку Кремля
Депутат Сейму, колишній міністр закордонних справ Радослав Сікорський розкритикував слова прем'єр-міністра Моравецького про те, що Польща більше не передає зброю Україні, додавши, що їх почув Путін.
Навіть якби виявилося, що склади у нас майже порожні, навіщо йому таке говорити,
– наголосив чиновник.
Нагнітання стосунків Польщі та України: що відомо
- Варто зауважити, що заява Моравецького про призупинення постачання зброї прозвучала на тлі зернового непорозуміння. Як відомо, 15 вересня Єврокомісія відмовилася продовжувати заборону на агроімпорт з України до п'яти країн ЄС, зокрема Польщі. Тоді Польща, Угорщина і Словаччина ввели свої односторонні обмеження. Україна у відповідь подала на ці країни позов у СОТ. Водночас у Польщі пригрозили, що розширять кількість продуктів з України, на які поширюватиметься ембарго.
- На полях Генасамблеї Зеленський натякнув на країни, які запровадили заборону на експорт українського зерна, і тим самим ніби підіграли Путіну. У відповідь президент Польщі Дуда порівняв Україну з потопельником. Він заявив, що наша країна, намагаючись протистояти Росії, "хапається за усе, що може". А Польща, хоч і підтримує Україну, мусить дбати про власні інтереси.