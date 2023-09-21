Глава польського уряду зазначив, що Польща більше не передає Україні озброєння, оскільки озброюється сама. За інформацією від ЗМІ, цей виступ здивував представників МЗС країни.

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Напруження у польському МЗС

Вочевидь, Моравецький не погоджував цю позицію із дипломатами. Вони чекають на вказівки від міністра закордонних справ Збігнєва Рау, який перебуває у відрядженні. Водночас у МЗС зазначають, що заява прем'єра є реакцією на "низку абсолютно неприйнятних жестів з української сторони".

Речник уряду з питань зброї для України заявив, що "ми більше не передаємо жодної зброї, бо тепер озброїмося найсучаснішою зброєю".

У ЗМІ вважають, що заяви глави та речника уряду варто розцінювати, як те, що Польща вже надала Україні можливу військову допомогу, яку могла передавати без загрози власній безпеці. Якщо і будуть якісь поставки озброєння, то вже у рамках зазделегідь домовлених контрактів. Так, польські заводи наразі виробляють, серед іншого: перші 100 бойових машин "Росомак" і кілька десятків самохідних мінометів "Рак", призначених для України.

На руку Кремля

Депутат Сейму, колишній міністр закордонних справ Радослав Сікорський розкритикував слова прем'єр-міністра Моравецького про те, що Польща більше не передає зброю Україні, додавши, що їх почув Путін.

Навіть якби виявилося, що склади у нас майже порожні, навіщо йому таке говорити,

– наголосив чиновник.

Довідка. Слід зазначити, що Польща була однією із перших країн, яка на початку вторгнення почала підтримувати Україну зброєю. Так, за даними ЗМІ, Польща передала Україні озброєння на понад 3 мільярди євро. Зокрема, за півтора року війни Україна отримала понад 350 пострадянських і вітчизняних модернізованих танків Т-72, ​​14 машин Leopard II, 42 БМП, 54 гаубиці "Краб", а до квітня також не менше 4 винищувачів МіГ-29.

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