МИД Украины просит ООН и Красный Крест присоединиться к гуманитарным мероприятиям в Курской области
Источник:МИД Украины
Украинский МИД обратился к Организации Объединенных Наций и Красному Кресту. Министерство просит организации присоединиться к гуманитарному реагированию на Курщине.
Министерство иностранных дел Украины сообщило, что Украина придерживается всех норм и принципов международного гуманитарного права и прав человека, осуществляет эффективный контроль отдельных районов Курской области.
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Также в МИД объяснили, что Киев придерживается взятых на себя международных обязательств в сфере международного гуманитарного права, в частности – по защите гражданского населения во время ведения боевых действий.
МИД Украины обратилось к ООН и Красному Кресту
В министерстве объяснили, что с первых дней Курской операции Силы обороны Украины как цивилизованная европейская армия проявили:
- высокий профессионализм,
- полное соблюдение принципов международного гуманитарного права.
Ведь гражданские жители на территории Курской области получали и получают гуманитарную помощь, удовлетворение основных гуманитарных потребностей, возможность выезда из районов боевых действий.
Принимая во внимание гуманитарную ситуацию и необходимость надлежащего обеспечения основных прав человека на территории Курской области, МИД Украины обратилось к Организации Объединенных Наций присоединиться к мерам гуманитарного реагирования на указанной территории и направило ООН соответствующую ноту,
– призвали в МИД Украины.
Там также обратились к Международному Комитету Красного Креста (МККК) как гаранту международного гуманитарного права. Организацию также попросили:
- присоединиться к мерам гуманитарного реагирования,
- осуществлять мониторинг соблюдения принципов международного гуманитарного права в соответствии с Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны 1949 года.
Кстати, ВСУ начали операцию в Курской области 6 августа 2024 года. Наши военные не атакуют мирных, однако Россия активно обстреливает свои населенные пункты в Курской области.