МИД призвал Россию соблюдать тишину во время гумкоридора из Сум
Источник:Олег Николенко
Министерство иностранных дел Украины призвало Россию соблюдать тишину во время "зеленого коридора" из Сум и не нарушать правила ведения войны.
Сегодня через гуманитарные коридоры жители Сум и иностранные студенты могут эвакуироваться в Полтаву. Первая колонна автобусов уже направилась в Полтаву.
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Представитель МИД Украины Олег Николенко призвал Россию не нарушать режим тишины и не подвергать опасности жизни мирных людей.
Призываем Россию придерживаться своих обязательств по прекращению огня, воздерживаться от действий, угрожающих жизни людей, и разрешить доставку гуманитарной помощи.
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