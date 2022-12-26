Не имели оговорок относительно ее работы, – МИД о назначении нового посла Украины в Болгарии
На днях новым послом Украины в Болгарии стала Олеся Илащук. Ее назначение восприняли неоднозначно, поэтому в Министерстве иностранных дел решили расставить все точки над "і".
В МИД Украины отметили, что Олеся Илащук училась в Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича.
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Новая дама посол Украины в Болгарии получила диплом с отличием по специальности "Страноведение" кафедры международных отношений факультета истории, политологии и международных отношений. Также она имеет квалификацию специалиста по международным отношениям, переводчицы и свободно владеет английским языком.
Правительство Болгарии после оценки ее кандидатуры, как это заведено в международной практике, без промедлений предоставило агреман Илащук, не имея никаких оговорок относительно ее работы в Болгарии,
– объяснили в министерстве.
Там добавили, что назначение на должности послов некадровых дипломатов является обычной международной практикой.
"В Украине за последние 2 года все некадровые дипломаты, назначенные на должности послов, демонстрируют достойные результаты работы. Только за ними, а не интерпретациями и оскорблениями и следует судить о работе посла за рубежом", – говорится в сообщении на сайте МИД.
Ранее советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что критика новоназначенного посла преждевременной и странной. СМИ обратили внимание на то, что у Олеся Илащук нет опыта работы в дипломатии и на государственных должностях. Советник главы ОП подчеркнул, что перед тем, как что-то писать, нужно более подробно изучить биографию человека.
Что этому предшествовало
- В СМИ заявили, что у Олеся Илащук не было опыта работы в должности специалиста-международника. По информации из соцсетей, Олеся Илащук недавно позиционировала себя как специалист по вопросам обработки драгоценных камней.
- Также на одном из профилей указано, что Илащук – "клинический психолог, системно-семейный терапевт, гештальт-терапевт, сексолог-консультант".
- Тем временем госпожа Илащук, назначенная на должность посла Украины в Болгарии, уже приступила к исполнению обязанностей. В частности, она принимала участие в общем совещании послов Украины, которое проходило 22 – 25 декабря в Киеве и Николаеве.