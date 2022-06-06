МИД рассказал об обращении с российскими военнопленными: Москве предъявляют такое же требование

Украина добросовестно выполняет все свои международно-правовые обязательства, в частности, по международному гуманитарному праву. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

Наше государство придерживается гуманного отношения к российским военнопленным и обеспечивает им все согласно международному праву.

Важно В плену россиян более 2,5 тысяч военных из "Азовстали", - Зеленский

Также в условиях военного положения Украина приняла нормативно правовые акты, которые помогают регулировать порядок обращения с военнопленными, а также их содержание.

Известно, что наше государство не может привлечь военнопленных к ответственности за непосредственное участие в боевых действиях. В случае если они не совершали военных и других определенных международным правом преступлений. Именно поэтому их держат в специальных местах с целью предотвращения дальнейшего участия в военных действиях и это не форма наказания.

Украинская сторона готова, как это предусмотрено международными договорами, после полного завершения боевых действий освободить и репатриировать российских военнопленных в случае их желания,

– сообщили в МИД Украины.

"В то же время Украина оставляет за собой право содержать под стражей и привлекать к уголовной ответственности военнослужащих российских вооруженных сил и других военных формирований, действующих на нашей территории, за совершенные ими военные преступления и преступления против человечности", - подчеркнули в МИД.

Важно отметить, что при этом русские солдаты были и остаются агрессорами, захватчиками и оккупантами на украинской земле, а армия России в целом системным нарушителем законов и обычаев войны.

Украинские пленные в России

Также Украина требует гуманного отношения к нашим военнопленным со стороны российской стороны, включая привлечение специализированных международных институтов для мониторинга условий их содержания.

Последние новости о войне России против Украины

Если российским захватчикам удастся прорваться на Донбассе, украинским бойцам будет очень сложно. Более того, есть угроза, что в таком случае оккупанты могут вернуться на север.

Кремлевский диктатор Владимир Путин грозится избивать ракетами "туда, куда еще не бил". Все из-за поставок оружия Украине. Секретарь Совета национальной безопасности на обороны Алексей Данилов ответил на такие откровенно циничные заявления главы страны-агрессорки.

Российская пропаганда продолжает распространять свои циничные фейки . В этот раз страна-оккупантка пытается дискредитировать руководство Украины. В Центре противодействия дезинформации заявили, что Россия придумала фейк о сбыте западного оружия. Уже предупреждают, что страна-оккупантка готовит провокацию.

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