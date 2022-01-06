В МИД рассказали, не попадали ли украинцы в опасные ситуации в Казахстане

В Казахстане четвертый день продолжаются масштабные протесты. МИД Украины принимает меры по защите интересов наших граждан, которые находятся в государстве Центральной Азии.

В четверг, 6 января, в посольство обратились 43 украинца – они пассажиры отмененных авиарейсов из Алматы и Нур-Сулатана. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

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Угроз безопасности украинцев нет. Они обеспечены временным жильем и едой, дипломаты поддерживают с ними регулярную связь. Информация о попадании наших граждан в чрезвычайные ситуации на фоне событий в Казахстане отсутствует,

– отметил он.

Олег Николенко добавил, что по данным казахстанской стороны, возобновление работы международного аэропорта в Алматы запланировано на 7 января. По его словам, посольство взаимодействует с перевозчиком, чтобы граждане смогли покинуть территорию Казахстана при первой возможности.

МИД призвало украинцев

В МИД призвали украинцев продолжать неукоснительно соблюдать рекомендации:

избегать мест массового скопления людей, в первую очередь в больших городах;

без необходимости не покидать места жительства;

проявлять повышенную бдительность и осторожность;

в случае необходимости, немедленно обращаться в посольство.

Протесты в Казахстане: главное

Еще 3 января на улицы нескольких городов в Казахстане вышли люди. Тогда они потребовали снижения стоимости газа. Власти требования выполнили, однако митингующие решили не расходиться.

Они заявили, что это было только одним из требований, а 5 января ситуация обострилась. Протесты охватили 15 городов. Поэтому на всей территории Казахстана ввели чрезвычайное положение.

Митингующие в Алматы захватили аэропорты. Кроме аэродрома в крупнейшем городе страны митингующие подожгли здания акимата, прокуратуры и бывшей президентской резиденции.

Президент Касым-Жомарт Токаев призвал ОДКБ ввести войска. Через несколько часов премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что организация поддержала эту просьбу.

В стране также нет доступа к интернету, в Алматы и Нур-Султане отсутствует мобильная связь.

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