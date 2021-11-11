Несмотря на то, что Евросоюз официально исключил Украину из "зеленого списка", некоторые страны разрешают въезд украинцам. Уже 10 стран заявили, что останутся открытыми для въезда.

Одна из них – Франция, она пока останется доступной для украинских туристов. О ситуации по Франции рассказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

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В МИД рассказали, останется ли Франция открытой для въезда украинцев

Франция приняла решение оставить границы открытыми для украинцев, прошедших полный курс вакцинации,

– заявил Кулеба.

По словам министра, ведомство продолжает работать с партнерами в ЕС, чтобы украинцы имели максимальную свободу путешествовать.

Там также вспомнили, что с основными правилами путешествий в другие страны можно ознакомиться по ссылке.

Разрешение на въезд украинцев в разные страны: коротко