В МИД рассказали, останется ли Франция открытой для въезда украинцев
Источник:твитер Дмитрия Кулебы
Несмотря на то, что Евросоюз официально исключил Украину из "зеленого списка", некоторые страны разрешают въезд украинцам. Уже 10 стран заявили, что останутся открытыми для въезда.
Одна из них – Франция, она пока останется доступной для украинских туристов. О ситуации по Франции рассказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
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В МИД рассказали, останется ли Франция открытой для въезда украинцев
Франция приняла решение оставить границы открытыми для украинцев, прошедших полный курс вакцинации,
– заявил Кулеба.
По словам министра, ведомство продолжает работать с партнерами в ЕС, чтобы украинцы имели максимальную свободу путешествовать.
Там также вспомнили, что с основными правилами путешествий в другие страны можно ознакомиться по ссылке.
Разрешение на въезд украинцев в разные страны: коротко
- 9 ноября Евросоюз официально исключил Украину из "зеленого списка". Однако окончательное решение относительно того, пускать ли украинских туристов, каждая страна принимает индивидуально.
- Кстати, каждые 2 недели этот перечень пересматривают, анализируя ситуацию с заболеваемостью COVID-19. Если она положительная, то ЕС рекомендует открыть границы для путешественников из "зеленых стран", если же отрицательная – советует запретить въезд.
- Несмотря на Совет ЕС, для украинских туристов открытыми остаются: Кипр, Эстония, Хорватия, Нидерланды, Австрия, Чехия, Дания, Бельгия, Польша.