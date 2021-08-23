Некоторые украинцы вылетают на самолетах других государств

На третий раз удалось вывезли аж 79 украинцев. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Сейчас МИД известно, что на помощь в Кабуле ожидают 50 наших граждан. Однако количество украинцев, которым нужна помощь с эвакуацией, постоянно меняется. Все потому, что некоторым людям удается вылететь из Афганистана на самолетах других государств. В то же время поступают и новые просьбы о помощи.

Мы никого не бросим на произвол судьбы. Будем работать над дальнейшей эвакуацией двумя путями: с партнерами, чтобы они подхватывали наших граждан, или организовывать собственные борта,
– рассказал Кулеба.

Кстати, именно украинский рейс был последним, которому удалось вылететь из Кабула перед тем, как талибы закрыли аэропорт на неопределенное время.

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