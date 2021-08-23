Некоторые украинцы вылетают на самолетах других государств

На третий раз удалось вывезли аж 79 украинцев. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Сейчас МИД известно, что на помощь в Кабуле ожидают 50 наших граждан. Однако количество украинцев, которым нужна помощь с эвакуацией, постоянно меняется. Все потому, что некоторым людям удается вылететь из Афганистана на самолетах других государств. В то же время поступают и новые просьбы о помощи.

Мы никого не бросим на произвол судьбы. Будем работать над дальнейшей эвакуацией двумя путями: с партнерами, чтобы они подхватывали наших граждан, или организовывать собственные борта,

– рассказал Кулеба.

Кстати, именно украинский рейс был последним, которому удалось вылететь из Кабула перед тем, как талибы закрыли аэропорт на неопределенное время.

Эвакуация украинцев из Кабула: что известно

Впервые украинский самолет вылетел из захваченного талибами Кабула в ночь на 16 июля. Тогда на борту было 8 украинцев, потому что больше просто не смогли добраться в аэропорт. На свободные места в салоне приняли 72 иностранцев. Кстати, среди них была известная афганская режиссер Сахра Карими.

Второй борт прилетел в Киев 22 августа. Тогда удалось эвакуировать 83 человек, из которых 31 украинец.

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