В МИД России цинично заявили: "15 февраля войдет в историю как день провала пропаганды Запада"
Источник:Мария Захарова в телеграме
Россия стянула к украинским границам около 140 тысяч военных для якобы военных учений. В свою очередь, Запад предупреждает об угрозе нового вторжения.
Союзники и партнеры прогнозируют, что нападение может начаться 16 февраля. Однако страна-агрессор пытается притупить бдительность украинцев, цинично убеждая, что ничего не планирует.
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Поэтому, спикер российского министерства иностранных дел Захарова сделал странное заявление о том, что "15 февраля 2022 года войдет в историю как день провала западной пропаганды войны".
Говорит она именно об этой дате потому, что ранее Bloomberg писал о начале нового вторжения 15 февраля. Захарова даже попыталась потребовать, чтобы издание уточнило информацию.
Украина готова дать отпор врагу
- Министр обороны Украины заявил, что ВСУ, особенно Сухопутные войска, находятся на высоком уровне подготовки. Алексей Резников не верит, что Россия может пойти в наступление.
- В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что ситуация под контролем, и призывают верить в Вооруженные силы. Денис Монастырский подчеркнул, что "гиркиных" расстреляют без колебаний в случае попытки захватить административные здания в украинских городах.
- Владимир Зеленский 13 февраля отметил, что мы остановим любую эскалацию в сторону Украины.
- Валерий Залужный заявил, что война вынудила украинскую армию измениться. Наши вооруженные силы прошли сложный путь своего развития, и сегодня это одна из ведущих армий мира.
- Главнокомандующий ВСУ и глава Министерства обороны заверили, что повторения 2014 года не будет, агрессору не взять ни Киев, ни Одессу, ни Харьков, ни любой другой город.