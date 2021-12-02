В МИД России надеются на "быстрый контакт" Путина и Байдена

В МИД России выразили надежду, что Владимир Путин и Джо Байден "выйдут на контакт" уже в скором времени. В частности, глава Кремля и американский президент должны говорить об Украине.

О возможном телефонном разговоре сообщили в российском дипведомстве. Однако никаких деталей больше не назвали, информируют российские СМИ.

Между тем У Путина заявили о "высокой вероятности военных действий" на Востоке и Юге Украины

Лавров говорит, что США и Россия могут договариваться

Тем временем в Стокгольме министр иностранных дел России встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Лавров заверил главу Госдепа, что Москва готова возобновить диалог с Вашингтоном. Главная задача, по мнению министра, – это решение проблемы с функционированием посольств обеих стран.

Я считаю, что это одна из тех тем, которую можно очень быстро решить и отправить сигнал, что мы все-таки можем договариваться,

– сказал Лавров.

Отметим, что в январе – феврале 2021 года российские дипломаты покинули представительство в Вашингтоне. Россия обязала и сотрудников американского посольства покинуть страну.

Москва якобы заинтересована в возобновлении диалога касаемо Украины

Вспомнил Лавров и об Украине. Российский дипломат уверял Блинкена, что Москва заинтересована в диалоге с Вашингтоном – для урегулирования конфликта на Донбассе.

Ранее Кулеба встретился с Блинкеном в Стокгольме: обсудили жесткие экономические санкции для России

Кратко о встрече Байдена и Путина