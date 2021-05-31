В министерстве иностранных дел России признали, что уже длительное время готовятся к отключению от международной платежной системы SWIFT.

Об этом сообщил руководитель департамента экономического сотрудничества МИД государства-агрессора Дмитрий Биричевский.

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Россия этим занимается уже довольно длительное время, поскольку это объективная необходимость,

– сказал он.

По его словам, они начали работу по созданию альтернативной системы платежей.

Что такое cистема SWIFT

SWIFT – это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.



Она объединяет 11 тысяч финансовых институтов из 200 стран мира, что позволяет быстро осуществлять банковские переводы между финоператорамы разных стран.



Российские банки тоже являются участниками SWIFT, отключение предприятий России от сети может больно ударить по Кремлю.