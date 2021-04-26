Показали на выход: МИД Румынии объявил о высылке российского дипломата
В Румынии персоной нон грата объявили советника военного атташе посольства России в Бухаресте Алексея Гришаева. Дипломата высылают "за действия и активность, которая идет вопреки Венской конвенции".
Источник:Интефакс-Украина
В румынском МИД подчеркнули, что информацию о высылке Гришаева уже довели до сведения посла России Валерия Кузьмина. Его в министерство иностранных дел пригласил глава ведомства Богдан Ауреску.
Важно Россия формирует список "недружественных стран", в нем уже есть США
Ранее российских дипломатов выслал ряд стран Европы
Отметим, что европейские страны высылают российских дипломатов после дипломатического скандала между Россией и Чехией. Диппредставителей России выслала, в частности, Словакия. Персонами нон грата объявили троих дипломатов России. Перед этим власти страны изучили информацию, которую предоставили спецслужбы.
Аналогичное решение – в странах Балтии
На аналогичный шаг пошли и страны Балтии. Эстония выслала одного российского представителя, которого заподозрили в шпионаже. Латвия – тоже одного, а Литва – двух.
Главное о дипломатическом скандале между Россией и Чехией
- В Чехии 17 апреля приняли решение выслать из страны 18 российских дипломатов.
- Согласно данным чешских спецслужб, они были сотрудниками ГУР России.
- Российских офицеров заподозрили в причастности к взрыву склада боеприпасов во Врбетице в 2014 году.
- В ответ Россия выслала 20 чешских дипломатов. Прага требовала вернуть их в Москву, однако та на это не согласились.
- Чехия и Россия оставили в своих посольствах в столицах лишь по 7 дипломатов.
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