В Румынии персоной нон грата объявили советника военного атташе посольства России в Бухаресте Алексея Гришаева. Дипломата высылают "за действия и активность, которая идет вопреки Венской конвенции".

В румынском МИД подчеркнули, что информацию о высылке Гришаева уже довели до сведения посла России Валерия Кузьмина. Его в министерство иностранных дел пригласил глава ведомства Богдан Ауреску.

Важно Россия формирует список "недружественных стран", в нем уже есть США

Ранее российских дипломатов выслал ряд стран Европы

Отметим, что европейские страны высылают российских дипломатов после дипломатического скандала между Россией и Чехией. Диппредставителей России выслала, в частности, Словакия. Персонами нон грата объявили троих дипломатов России. Перед этим власти страны изучили информацию, которую предоставили спецслужбы.

Аналогичное решение – в странах Балтии

На аналогичный шаг пошли и страны Балтии. Эстония выслала одного российского представителя, которого заподозрили в шпионаже. Латвия – тоже одного, а Литва – двух.

Главное о дипломатическом скандале между Россией и Чехией