МИД Украины поймал Медведева на лжи в его заявлении об экспорте продуктов в ЕС
Источник:МИД Украины
Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев перекрутил данные, угрожая миру ограничить экспорт и импорт товаров. На лжи бывшего президента России поймал МИД Украины.
О чем солгал Медведев
В МИД Украины заявил, что в заявлении Медведева есть ряд фактологических ошибок. Украинское ведомство подчеркнуло, что это сознательная манипуляция.
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Первым делом, в 2020 году Россия только из ЕС, США и Канады импортировала пищевой и аграрной продукции на сумму по меньшей мере в 6,82 миллиарда долларов.
Как говорится в заявлении МИД, заместитель председателя Совбеза России считает, что это "ничего".
Медведев сказал, что Россия находится на уровне с Китаем и Индией по объемам производства зерна. Он забыл сказать, что РФ превосходят не только эти страны, но и США, ЕС и Бразилия;
Россия угрожает осуществлять экспорт только в дружественные страны и отказаться от торговли с так называемыми "недружественными".
Если Россия перенаправит свои товарные потоки из одних стран в другие, это никоим образом не отразится на мировом балансе зерновых и насыщенности рынков,
– заявили в украинском МИД.
Россия официально назвала продовольствие оружием
Медведев также сказал, что российская продовольствие – "наше тихое оружие". В МИД Украины обратили внимание, что официальный представитель России откровенно называл экспорт продовольствия оружием.
Фактически, подтверждая статус РФ как страны-агрессора не только в военном и энергетическом, но и в продовольственном измерении,
говорится в сообщении.
Поэтому в МИД поставили под вопрос целесообразность членства России в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
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