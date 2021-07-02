Как рассказал спикер МИД Украины Олег Николенко, отныне Росгвардия, которая находится под непосредственным руководством Путина, может осуществлять блокаду Керченского пролива.

Важно Путин разрешил российским военным блокировать Керченский пролив

Это, в свою очередь, будет создавать необоснованные препятствия для свободы мореплавания в Керченском проливе и Азовском море. Николенко напомнил, что по состоянию на сейчас​ под "охраной" Росгвардии находятся:

акватория Керченского пролива,

Керченский мост,

энергомост,

газопровод между Россией и временно оккупированным Крымом.

Этот закон грубо пренебрегает правами Украины как прибрежного государства. Россия как государство-оккупант продолжает целенаправленную политику милитаризации Черноморского региона, создает очередные препятствия для международной навигации и превращает Азовское море в свое внутреннее озеро,

– добавил Николенко.

Под ударом не только Украина

Спикер украинского МИД отметил, что такие агрессивные действия Кремля угрожают национальной безопасности не только Украины, но и всей Юго-Восточной Европы. Он отметил, что Россия должна прекратить нарушение обязательств по Конвенции ООН по морскому праву и другим нормам международного права.

Уже не первая блокада

К сожалению, Россия уже не впервые блокирует Керченский пролив. Так, 15 апреля Россия заявила, что закрывает часть акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и судов.

МИД Украины назвало это нарушением суверенных прав нашего государства, а в Госдепе США выразили обеспокоенность из-за действий России и призвали ее прекратить их.