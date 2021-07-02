Як розповів речник МЗС України Олег Ніколенко, відтепер Росгвардія, яка перебуває під безпосереднім керівництвом Путіна, може здійснювати блокаду Керченської протоки.

Важливо Путін дозволив російським військовим блокувати Керченську протоку

Це, своєю чергою, створюватиме необґрунтовані перешкоди для свободи мореплавання в Керченській протоці та Азовському морі. Ніколенко нагадав, що станом на зараз під "охороною" Росгвардії перебувають:

акваторія Керченської протоки,

Керченський міст,

енергоміст,

газопровід між Росією і тимчасово окупованим Кримом.

Цей закон грубо нехтує правами України як прибережної держави. Росія як держава-окупант продовжує цілеспрямовану політику мілітаризації Чорноморського регіону, створює чергові перешкоди для міжнародної навігації й перетворює Азовське море на своє внутрішнє озеро,

– додав Ніколенко.

Під ударом не лише Україна

Речник українського МЗС зауважив, що такі агресивні дії Кремля загрожують національній безпеці не лише України, але й всієї Південно-Східної Європи. Він зазначив, що Росія повинна припинити порушення зобов'язань за Конвенцією ООН з морського права та іншими нормами міжнародного права.

Вже не перша блокада

На жаль, Росія вже не вперше блокує Керченську протоку. Так, 15 квітня Росія заявила, що закриває частину акваторії Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та суден.

МЗС України назвало це порушенням суверенних прав нашої держави, а у Держдепі США висловили стурбованість через дії Росії та закликали її припинити їх.