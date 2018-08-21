МИД Великобритании агитировать за усиления санкций против России

Глава МИД Великобритании Джереми Хант во вторник, 21 августа, планирует призвать страны Евросоюза к усилению антироссийских санкций.

Об этом сообщает "РИА "Новости" со ссылкой на текст речи министра.

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Мы должны вести диалог с Москвой, но также должны дать понять: внешняя политика России президента Путина сделала наш мир более опасным,

– говорится в тексте заявления Ханта.

По его мнению, санкции против России позволят Евросоюзу "по-настоящему стоять бок о бок с Соединенными Штатами Америки".

Напомним, США разрабатывают новые санкции против России, которые коснутся пропутинских олигархов. Такой законопроект накануне представили сенаторы из Республиканской и Демократической партий США. Новые санкции в отношении Российской Федерации призваны наказать ее, если она будет вмешиваться в выборы в законодательные органы США, которые состоятся в ноябре.



В Кремле их назвали экономической войной против Москвы. Ведь новые ограничения скажутся на 70% российской экономики и 40% рабочих. Они будут касаться запрета экспорта стратегически важных технологий безопасности и товаров в России.