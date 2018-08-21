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МЗС Великобританії агітуватиме за посилення санкцій проти Росії

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Джеремі Хант
Джеремі Хант / Фото з відкритих джерел

Глава МЗС Великобританії Джеремі Хант у вівторок, 21 серпня, планує закликати країни Євросоюзу до посилення антиросійських санкцій.

Про це повідомляє "РИА "Новости" з посиланням на текст промови міністра.

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Ми повинні вести діалог з Москвою, але також повинні дати чітко зрозуміти: зовнішня політика Росії президента Путіна зробила наш світ більш небезпечним,
– йдеться у тексті заяви Ханта.

На його думку, санкції проти Росії дозволять Євросоюзу "по-справжньому стояти пліч-о-пліч зі Сполученими Штатами Америки".

Нагадаємо, що у США розробляють нові санкції проти Росії, які стосуватимуться пропутінських олігархів. Такий законопроект напередодні представили сенатори з Республіканської і Демократичної партій США. Нові санкції щодо Російської Федерації покликані покарати її, якщо вона втручатиметься у вибори до законодавчих органів США, які відбудуться у листопаді.

У Кремлі їх назвали економічною війною проти Москви. Адже нові обмеження позначаться на 70% російської економіки та 40% робітників. Вони стосуватимуться заборони експорту стратегічно важливих безпекових технологій та товарів до Росії.

Теги: Новини політики Великобританія Європа Новини Росії Санкції
Джерело: 24 Канал
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