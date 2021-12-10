Миф про НАТО: Кремль вновь напомнил о выдуманных обещаниях Запада

Накануне переговоров Джозефа Байдена и Владимира Путина Кремль вновь напомнил об одном своем желании. В частности, заполучить новые гарантии невключения Украины в НАТО.

В Москве уверены, что Запад ранее обещал не расширять Альянс на Восток, но на самом деле, такого обещания никто не давал. Это чистой воды миф, хотя и детально проработанный.

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С чего все началось

Своими корнями этот миф уходит во времена перестройки. Расшатывающийся соцлагерь уже не мог удержать в своем составе Восточную Германию, стремившуюся объединиться с Западной.

Советский лидер Михаил Горбачев согласился на выпадение восточных немцев из зоны советского влияния и на вывод из Германии своих войск. Согласился не бесплатно – Запад дал советам 12 миллиардов немецких марок.

Кремлевские же политтехнологи и политики утверждают, что одними деньгами дело не ограничилось.

Они говорят, что Советский Союз получил от Запада еще заверения в том, что Восточная Германия станет последней территориальной уступкой и НАТО никогда не переступит границ объединенного немецкого государства.

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Именно поэтому и "ельцинские", и "путинские" чиновники так обижались каждый раз, когда в Альянс принимали все новые, вырвавшиеся из московских клещей, страны. Им же казалось, что их обманули – обещали не лезть на Восток и все равно полезли.

В НАТО никакого обещания не давали

Но на самом деле никакого подтверждения тому, что советским переговорщикам давали обещания не включать в Альянс страны Восточной Европы, нет. Да и быть не может.

Такого рода гарантии противоречат уставу НАТО, 10 глава которого гласит, что на членство в Альянсе может рассчитывать любая европейская страна, готовая следовать принципам НАТО и вносить свой вклад в обеспечение евроатлантической безопасности.

Более того, сам Михаил Горбачев прямо говорил, что вопрос изменения границ сфер влияния никогда не был предметом обсуждения с западными партнерами ни во время переговоров об объединении Германии, ни до них, ни после – вообще никогда.

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Кремль не замечает свои обязательства

Кстати, тот же Горбачев был инициатором присоединения СССР к так называемой Парижской хартии.

Парижская хартия – соглашение, которое гарантировало полное признание свободы государств самостоятельно заниматься обеспечением собственной безопасности, без оглядки на другие страны.

Россия, как правопреемница СССР, считается подписантом этого соглашения, но выполнять его, так же как положения Будапештского меморандума и целого ряда других взятых на себя обязательств, она не торопится.

То есть, реальные свои обязательства Кремль в упор не замечает. Он не помнит, хоть убей, что обещал уважать границы Украины, не бомбить украинские города, не захватывать и не оккупировать чужие территории. Вот просто как отрезало.

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Зато в Москве хорошо помнят о никогда не существовавших обещаниях Запада, которые им якобы когда-то дали. Там требуют от Европы, США и НАТО исполнения этих, на деле никогда не существовавших, обещаний.

Байка стала одной из основ антизападничества

Это выдуманное от начала до конца обещание стало едва ли не краеугольным камнем современной российской госидеологии.

Согласно ей Запад развращен и коварен, постоянно покушается на разные исконно русские ценности и вообще мечтает о расчленении или даже о ликвидации России.



Российские власти придумывают басни о Западе / Фото Getty Images

Этот набор страшилок, транслируемый через подконтрольные властям медиа, оправдывает для россиян и уничтожение гражданских свобод, и наступление на свободную прессу, и репрессии, и войны, и захват чужих территорий.

Много лет назад кремлевские политтехнологи выдумали историю о западных лидерах, обманувших Москву и занявшихся расширением НАТО на Восток.

Эта байка стала одной из основ нынешнего антизападничества российских элит и въелась в их разум настолько, что они и сами поверили в нее.