О чем вам врали о казаках: самые популярные российские фейки легко опровергнуть

На казаков навязали столько негативных ярлыков, что каким-то гвардейцам кардинала и не снилось. Как никто здесь старалась, конечно, московская пропаганда.

Мы попробуем разобраться, кем и какими на самом деле были уникальные украинские воины. Развеянные мифы и откровенные выдумки – читайте дальше.

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Миф №1: Казаки – беглые крестьяне

Российские историки изображают казаков как крестьян, бежавших от господ на Сечь. Такие бедные-несчастные, в последней заплатанной одежде от безысходности бросают плуг, берут в руки саблю и идут в бой. Это настоящий фейк, который опровергли историки.

Казаком в то время мог стать каждый. Казаки приравнивали себя к шляхте, к дворянству,

– заверил доктор исторических наук Тарас Чухлиб.

"Почему же Корона Польская не хотела вписывать в реестре всех 200 – 300 тысяч? Вписывали только 40 тысяч, а по белоцерковскому реестру – только 20 тысяч. Все хотели записаться в тогдашнюю шляхту, дворяне, то есть в нобилитет", – добавил Чухлиб.

Среди казаков на самом деле были люди разных слоев общества – от крестьян до дворян и даже князей с давней родословной.

"Без всякого сомнения, что основную массу казачества низового составляли крестьяне от любой власти государственной. Однако были также и городовые казаки – те, которые жили в городах, имели свои семьи, занимались или купеческим делом, или другими своими занятиями и казачеством. То есть война для них была параллельным занятием. Этих казаков, безусловно, было значительно больше, чем запорожцев, которые не имели семей, живших как чисто военное положение", – пояснил историк Иван Сварник.



Запорожцы пишут письмо турецкому султану / Картина Ильи Репина

Среди казаков бесспорно были крестьяне, но в основном – это мелкая и средняя шляхта. История зафиксировала немало фигур из самых высоких слоев общества, которые становились казаками.

У Богдана Хмельницкого служил, например, Лаврентий Капуста. О нем много легенд есть, он происходил из княжеского рода,

– заметил Чухлиб.

Тогдашним олигархом можно назвать Юрия Немирича. Этот человек происходил из старинного рода магнатов. Получал образование не где-нибудь, а в британских Оксфорде, Кембридже и парижской Сорбонне. И с таким багажом знаний и целым списком собственных сел, он переехал в Чигирин к Хмельницкому, а затем и к Выговскому.

"Он ушел и сказал: "Я буду простым казаком". И казаки его очень любили, хотя Юрий Немирич помог и финансировал проект Гадячского соглашения 1658 – 1659 годов между Войском Запорожским и Короной Польской, Великим княжеством Литовским, когда должно было возродиться княжество" , – рассказал историк Чухлиб.

Миф 2: Казаки – гуляки и пьяницы

Если слушать московские побасенки, то казаки в воображении возникают как некие пьянчуги, гуляки с небольшим умом, которым есть не дай, лишь бы была водка ведрами и достаточно места, чтобы попрыгать гопака. И чего там мелочиться в такой манипуляции, если пьяницами можно окрестить целый народ.

Создавался миф о всех украинцах, что они только могут в Советском Союзе, а перед тем еще в Российской империи, только танцевать и пить водку. Ходить в своих шароварах и вышиванках, петь свои песни,

– рассказал Чухлиб.

"Однако если украинец брал в руки оружие и говорил, что он будет выступать за свою Украину – то объявляли, что это какой-то бандит", – добавил он.

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Пьянка, конечно, существовала едва ли не в любой армии в истории человечества. Это не секрет. Была и на Сечи, но совсем не в таких масштабах, как пытаются убеждать московиты. Стоит взглянуть хотя бы на то, что именно тогда называли водкой? Это был напиток с крепкостью современного вина или слабой наливки.

Запорожцы не пили водку, об этом стоит забыть. Водка была позже изобретена,

– заверил Северянка.

"Во время возникновения казачества они предпочитали слабоалкогольные напитки. "Ой не п'ються пива-меди". Пиво и мед – это слабоалкогольные напитки, которые никогда не достигают 10 – 11 градусов крепости", – отметил он.



Украинцев часто связывают с водкой / Кадр из фильма "Ночь перед Рождеством"

Казаки когда приходили на Сечь, должны были выпить ведро водки, которая имела 14 – 18 градусов. "Да и ведро... Что сейчас крепкому украинскому парню выпить ведро сидра или пива крепкого? Однако после этого надо было показать себя в боевом искусстве", – рассказал Чухлиб.

Понятно, что праздновать победы воины могли с водкой. Однако военная дисциплина на Сечи была очень суровой. В бою или перед ним напиться – нельзя.

Ни одного случая неизвестно, когда в плен взяли пьяного казака, потому что он спал пьяный и что-то такое. Во время боевых действий казаки придерживались абсолютно сухого закона,

– сказал Северянка.

Известно, что во время морских походов командующий каждой боевой единицы имел абсолютные полномочия и мог выбросить за борт любого казака, от которого почувствовал запах алкоголя.

На самом деле за этими мифами о пьянстве россияне пытались затереть важную миссию казаков – создание собственного государства, которое серьезно угрожало Московии.

Миф №3: Казаки – только в шароварах

Огромным яблоком раздора даже между нашими историками был вопрос, действительно ли ходили казаки в шароварах. Доходило до ожесточенных перепалок, а сам предмет одежды неожиданно получил пятно на репутации и дал название противоречивому явлению – шароварщине.

Справедливости ради все же стоит сказать, что образ казака в шароварах возник не на пустом месте.

Древнейшее изображение – это казак на печати Сечевой в конце 16 века. Действительно, он изображен в шароварах с широким поясом и в кафтане. Это такая одежда до колен. Обувь, как правило, была без каблуков. Каблуки – это значительно более поздняя деталь, которая выработалась у кавалеристов,

– рассказал Сварник.

Однако казачество существовало в течение 300 лет. За это время десятки раз менялась мода и гражданская, и военная. Более того, каждое подразделение одевалось по-разному.



Национальный костюм / Фото "Наследия предков"

"Так же сельдь носили не все казаки и не только они. Это вообще была сарматская мода, которой восхищалась и польская шляхта, и кочевники, и древние русины. В частности, еще князь Святослав", – заверил Чухлиб.

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Византийский летописец, описывая князя, заметил, что такая прядь волос – признак знатного рода.

"Украинцы в 19 веке сформировали образ украинца. Украинец – это в вышиванке и шароварах. Так же как образ японца в кимоно. Хотя японцы были разными", – подытожил историк.

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