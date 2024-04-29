5 мифов о распаде России и их опровержение

Чтобы подвергнуть критике идею, надо сделать из нее карикатуру, а затем легко высмеять. Приблизительно так критикуют идею развала российской империи. Поэтому решил написать несколько типичных мифов.

Распад России не будет похож на 1991 год

Нет, Россия не развалится быстро. Процесс ослабления скрепов происходит довольно медленно, особенно учитывая то, что основная "скрепа" – это деньги, а Россия пока может обходить значительную часть санкций. И даже после этого страну будет держать инерция, так что потребуется какой-то триггер вроде "пригожин 2.0".

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Нет, развал России не произойдет сам собой. Для этого требуются систематические усилия с нашей стороны, прежде всего на фронте, но не только. Украина должна стать в центре борьбы коренных порабощенных народов России за свободу и независимость. А также соавтором новой системы коллективной безопасности в Европе.

Нет, говорится не только о национальных республиках. Многие новые независимые государства без этнической основы, их почвой станет сильный регионализм, типа Ингрии или Сибири. Сибирь по своей модели колонизации ближе к Австралии, чем к Татарстану. Но этнические республики станут образцом для других.

Нет, это не будет очень похоже на 1991 год. Другое сочетание факторов порождает другую траекторию развития. Прежде всего распад на 30 – 40 не очень определенных частей не может произойти так же, как распад на 15 четко определенных. Не будет сильных лидеров процесса типа тогдашних РСФСР или УССР. Будут и некоторые признаки 1917 года.

Нет, не новые национально-демократические лидеры станут первыми президентами. Ключевую роль в развале империи будут играть нынешние путинские региональные элиты – точно как в 1991 году коммунисты. Но национально-освободительные движения чрезвычайно важны, они дают картинку будущего. Они примут свои 15% на первых свободных парламентских выборах.

Не все страны пойдут по одному пути. Траектории будут очень разные у Саха (Якутии), Чеченской республики Ичкерии, Башкортостана и т.д. Собственно, и в 1991 году Эстония, Украина и Узбекистан пошли по разным путям.

Нет, не все страны будут иметь европейские ценности. Саха и Тыва расположены гораздо ближе к Японии и Южной Корее, чем к Франции или Литве. Но Япония и Южная Корея – демократически и экономически развитые страны.

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Нет, не все страны станут демократиями, и точно не сразу. Мы идем по этому пути уже более 30 лет, и мы еще не полноценная демократия. Но от нас зависит, кто станет союзниками новых государств, и это повлияет на их траекторию.

Так что нет смысла говорить о скором автоматическом развале по лекалам 1991 года и легком пути к демократии и процветанию. Однако это не значит, что последняя империя мира может пережить нынешнюю войну. Процесс развала неотвратим, а его скорость и формат зависят, в частности, и от нас.