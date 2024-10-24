В Польше назвали условие, после выполнения которого передадут Украине МиГи

Польша смогла бы передать Украине остальные свои истребители МиГ-29. Но только тогда, когда сможет "заполнить пробелы" в собственной обороне.

Об этом рассказал в интервью временно поверенный Польши в Украине Петр Лукасевич, сообщает Укринформ.

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Польша ждет новые самолеты

По его словам, Польша уже в течение двух лет активно помогает Украине, в частности передала запчасти и сами МиГ-29.

Мы первыми призвали союзников дать вам что-то тяжелее "Джавелины" – танки и самолеты. Теперь нам нужно закрыть наши собственные пробелы в обороне, чтобы передать еще больше,

– подчеркнул дипломат.

Сейчас Польша имеет еще около 10-15 МиГ-29, которые остаются на службе в системе ПВО страны. Однако Варшава уже ведет масштабную модернизацию своих воздушных сил, закупая F-16 и F-35.

Процесс продолжается, и мы не можем просто так потерять даже этот десяток МиГ-29. Но если союзники помогут нам закрыть эти пробелы, мы сможем передать истребители Украине,

– объяснил Лукасевич.

К слову, ранее Украина и Польша подписали соглашение по безопасности, которое предусматривает возможность передачи Украине эскадрильи МиГ-29 при условии, что это не повредит оборонным возможностям Польши.

К тому же Польша продолжает быть одним из ключевых партнеров Украины на международной арене, предоставляя военную помощь в борьбе Украины против России.