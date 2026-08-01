Об этом 24 Канал рассказал директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных Сил в резерве Анатолий Храпчинский, отметив, что недавно на Польшу упала ракета, и, соответственно, если бы страна вовремя передала МиГ-29, возможно, у нас был бы на один самолет больше, который перехватил бы эту ракету. Однако поляки думают совсем о другом.

Польша затягивает с передачей самолетов Украине

Директор по развитию оборонного предприятия отметил, что Польша думает исключительно в рамках своей безопасности и пытается извлечь из Украины максимально возможные инструменты или технологии, чтобы обеспечить собственные производственные мощности. Она не просит передать какие-то средства – она просит технологии. То есть хочет производить это самостоятельно.

Обратите внимание! Между тем заместитель министра национальной обороны Польши Паулина Собковяк-Чарнецкая сообщила, что украинская сторона уже представила конкретное предложение. Оно предусматривает передачу польских самолетов в обмен на украинские беспилотники.

Оборонный бюджет Польши – едва ли не самый большой в Европе. За последнее время страна закупила большое количество южнокорейского вооружения. То есть поляки активно вкладываются в развитие военных технологий.

Храпчинский объяснил намерения Польши в отношении самолетов: смотрите видео

Кроме того, следует напомнить, что Польша является производителем пусковых установок М903 для Patriot и в настоящее время участвует в создании системы обзорной радиолокации для тех же Patriot.

И опять-таки возвращаемся к вопросу: а есть ли на самом деле в Европе единая стратегия развития ОПК и единая стратегия оборонного потенциала? То, что мы видим, – отдельные европейские страны закупают себе отдельные решения. Фрагментированность европейского рынка позволяет нам понять, почему Польша требует исключительно от Украины определенных технологий для того, чтобы производить самостоятельно. То есть до сих пор нет единой Европы в противодействии враждебной агрессии России,

– пояснил он.

Храпчинский добавил, что и в дальнейшем будут такие случаи, когда дроны будут залетать в Румынию, а ракеты – в Польшу, пока Европа наконец не объединит усилия не только на словах, но и с помощью инициатив, которые предлагает Украина (например, Drone Deal или экспорт украинского вооружения).

То есть без объединения Европы мы и дальше будем сталкиваться с различными требованиями со стороны Польши и, возможно, других стран, которые будут ограничивать поставки нам того оружия, которое, в частности, защищает и их тоже.