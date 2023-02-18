Польша рассмотрит вопрос передачи Украине истребителей МиГ-29: Дуда объяснил, почему не F-16

Украина продолжает просить международных партнеров передать нам истребители. Правда, вопрос вокруг F-16, если и решится, то не скоро. В то же время, Польша может дать МиГ-29.

Об этом в интервью рассказал президент Польши Анджей Дуда. Он отметил, что внутри страны будет рассмотрен вопрос передачи нам МиГ-29 и объяснил, почему с F-16 могут быть проблемы.

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Почему Польша не дает F-16

Начнём с ответа на этот вопрос. По словам польского лидера, если отбросить все эмоции, то передача F-16 Украине – сложный и длительный процесс. Следует понимать, что для этого нужно подготовить пилота, на что должно уйти много времени. А у нашего государства сейчас его нет.

Подготовка украинских пилотов требует долгих месяцев обучения, в этом нет никаких сомнений,

– подчеркнул Дуда.

В чем преимущество МиГ-29 или Су

Глава государства отметил, что передача нашей стране самолетов МиГ-29 или Су может помочь больше. Конечно же, это связано с тем, что для украинских пилотов эти воздушные суда уже известны. И им не нужно тратить время на овладение этих машин.

На самом деле они могли бы на них просто сразу улететь домой. Поэтому, без сомнения, если будут переданы самолеты MиГ-29, то они смогут немедленно усилить защиту Украины, и это очень важно,

– подчеркнул Дуда.

В то же время он отметил, что среди стран-членов НАТО очень мало тех, которые все еще используют МиГ-29. По словам Дуды, в Польше всего несколько воздушных судов. И внутри страны будет рассмотрен вопрос об их передаче.

Он отметил, что в будущем Украине понадобятся современные истребители, цитирует Sky News. По словам Анджея Дуды, наше государство должно иметь технологическое превосходство над Россией. Поэтому наше войско следует вооружить тем, что позволит добиться этого преимущества.

Польше не хватает истребителей

Дуда подробнее подсветил вопрос передачи F-16. Если отбросить момент, связанный с продолжительностью обучения, возникает еще один нюанс. И касается эта "проблема" того, что в Варшаве таких многоцелевых истребителей "просто мало", учитывая масштабы и общий потенциал страны.

Между тем президент страны подчеркнул, что Польша в ожидании других самолетов. Ей должны привезти воздушные суда F-35 и FA-50, которые Варшава закупила у США и Южной Кореи соответственно.

Для нас это сложный момент, ведь мы сами ожидаем самолеты. Конечно, если среди стран НАТО будет создана широкая авиационная коалиция, то мы, безусловно, также присоединимся к ней,

– подчеркнул Дуда.

Он также отметил, что "решение, по какой формуле это произойдет", страна будет обсуждать со своими союзниками из Альянса.