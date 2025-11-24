Почему Россия поднимала МиГ-31 сегодня: авиаэксперт раскрыл цель оккупантов

Сегодня по Украине объявили масштабную воздушную тревогу после взлета российского МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал". Самолет поднялся около полудня, поэтому все области оказались под угрозой возможного удара.

Бывший офицер Воздушных сил и заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский в комментарии для 24 Канала объяснил, что такие взлеты могут быть частью испытаний модернизированной ракеты. Он также отметил, что Россия может использовать подобные запусковые миссии для сбора разведданных перед новыми атаками.

Зачем Россия подняла МиГ-31К?

Анатолий Храпчинский объяснил, что взлет МиГ-31К Россия использует не только для создания ракетной угрозы. Такие подъемы дают возможность получить информацию для планирования дальнейших ударов, а также сочетать это с использованием различных типов ракет. Россия существенно наращивает производственные мощности, что позволяет ей применять большее количество вооружения во время атак.

Взлет истребителей МиГ-31К является очередной возможностью получить разведданные для планирования новых обстрелов,

– отметил бывший офицер.

Такие полеты могут быть частью испытаний модернизированных ракет, в частности "Кинжалов", в реальных условиях. Храпчинский предположил, что Россия пытается проверить, дает ли модернизация этой ракеты дополнительные возможности во время боевого применения.

Как массированные атаки влияют на украинскую ПВО?

Храпчинский объяснил, что регулярные российские удары истощают украинскую систему противовоздушной обороны. Украина имеет эшелонированную ПВО, но ей не хватает систем, способных перехватывать баллистические ракеты на ранних этапах полета. К этому добавляется нехватка радиолокационных средств, которые должны закрывать маловысотные участки и формировать полную картину воздушной обстановки.

Ни одна страна в мире не имеет достаточного количества средств, чтобы отражать такие массированные атаки,

– подчеркнул Храпчинский.

Он отметил, что Украина нуждается в большем количестве радаров и средств детекции, чтобы исключить обход Россией уязвимых направлений и уменьшить риск пролета ракет в западные области. Именно пробелы в радиолокационных возможностях противник использует чаще всего.

Украина имеет эшелонированную систему ПВО, однако без достаточного количества радаров она не может своевременно оценивать воздушную ситуацию. Именно поэтому усиление средств наблюдения является критически важным.

Надо увеличивать системы радиолокации, которые позволяют формировать качественную оценку угрозы и маловысотное радиолокационное поле, чтобы привлекать большее количество средств детекции – звуковой, визуальной, оптической,

– пояснил авиаэксперт.

По его мнению, такая сеть создала бы сплошной контур обнаружения и уменьшила бы возможности России использовать слабые участки воздушного пространства. Это также повысило бы эффективность ПВО во время массированных обстрелов.

Модернизация Patriot усиливает возможности украинской ПВО

Храпчинский напомнил, что Соединенные Штаты объявили о модернизации пусковых установок Patriot для Украины. Пусковые М901 заменяют на М903, которые могут нести больше ракет на одной установке. Это важный элемент усиления имеющихся систем противовоздушной обороны.

Patriot и IRIS-T – это системы ПВО, но не ПРО, потому что они перехватывают баллистические ракеты, когда те уже заходят на цель,

– отметил Храпчинский.

По его словам, увеличение количества ракет на одной пусковой установке усиливает оборону, но не снимает потребности в создании полноценной системы противоракетной защиты. Модернизация помогает лучше отражать имеющиеся угрозы, однако Украина и в дальнейшем зависит от дальнейшего усиления ПВО и развития ПРО.

