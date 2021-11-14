Миграционная клоунада: в Украины и мира лопается терпение

Украинские военные не могут стрелять по мигрантам из Беларуси, если те сумеют прорвать государственную границу. Это категорически запрещено. Однако Украина и мир нашли другие способы борьбы. Далее читайте на украинском.

Україна вже має досвід подібної міграційної кризи з Білоруссю. У 2020 році на кордоні з Україною перебували хасиди.

К теме "Это проблема": Штаты заявили России и Беларуси что обеспокоены ситуацией с мигрантами

Тоді біля країни зібралися понад тисяча паломників. Україна їх у підсумку не пустила і використовувала для цього зброю, як інструмент боротьби з ними.

Зараз правоохоронці працюють над превентивними заходами. Зокрема, підсилюють український кордон.

Наприклад, у Польщі мігрантів зможуть затримувати на кордоні. Відповідний закон ухвалив тамтешній парламент. Тепер закон має підписати президент Анджей Дуда, щоб він набув чинності.

США попередили про загрози від Росії

Тим часом в Україні обговорюють і ймовірний наступ інших мігрантів зі сходу. Мовиться про російські війська.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Кремль може прагнути просунутись на територію України. Через це голова МЗС зустрінеться з генсеком НАТО.

Відповідні побоювання лунають і від наших американських партнерів. Сам факт попередження США про можливість наступу Росії на Україну говорить про те, наскільки важкою стала ситуація з безпекою. Вважають, що їхні оцінки базуються на інформації, якою США ще не ділилися з європейськими урядами.

Зараз США стоїть перед величезною проблемою: ризикнути ядерною війною з Росією, щоб боротись за далеку від американців Україну, або ж назавжди підірвати довіру як до надійного союзника.

Звісно, у відповідь в Кремлі продовжують відкидати будь-які звинувачення щодо нападу на Україну. Там називають це своєю "внутрішньою справою".

Повний випуск програми "Такі справи" на 24 каналі: дивіться відео



Росія настільки сильно не становить загрози, що раптово направила до Білорусі підрозділ десантників. Як кажуть, для "проведення навчань" у Гродненській області, що межує з Польщею і Литвою.

Європа зміцнює захист кордону

В Україні вже 8 рік знають, як Росія ні для кого "не становить" загрози. Це якось не дуже підтверджує інформацію про те, що Естонія та Латвія вже про всяк випадок готуються зміцнювати свій східний кордон.

Країни збираються відмежуватись колючим дротом від Росії та Білорусі.

Європейські країни планують закупити засоби стеження та спостереження, а також виділити гроші на будівництво паркану на тих ділянках східного кордону, де раніше цього не планували робити.

Стоит прочтения Равносильно торговле людьми – заявление ЕС и Украины о миграционном кризисе в Беларуси

Тим часом Туреччина заборонила продавати авіаквитки до Білорусі. Заборона діятиме до рішення про її скасування. Зокрема, мовиться про вето для громадян:

Іраку;

Сирії;

Ємену.



Європейські країни виділяють гроші захист кордону / Фото Getty Images

Україна напоготові до провокацій

За даними української розвідки, зараз на території Білорусі перебуває до 15 тисяч мігрантів, які мають намір намагатися потрапити до країн ЄС. Поки кордон України біженці не штурмують, але його додатково захищатимуть 8,5 тисяч військовослужбовців та поліціянтів.

Їхня головна мета – не допустити масового прориву державного кордону.

За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, найпроблемнішою точкою ймовірного прориву мігрантів влада України вважає місце перетину українського, польського та білоруського кордонів.

Для того, щоб консолідувати зусилля у Луцьку відбудеться нарада за участю кількох профільних міністрів Кабміну, а також дипломатів Польщі та Литви.