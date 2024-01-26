"Пороховая бочка" на границе: в США разгорелся громкий конфликт между Техасом и правительством Байдена

В США продолжает набирать обороты миграционный кризис. Более того, дошло до довольно жестокого противостояния. Оно идет между федеральным правительством Джо Байдена и местными администрациями некоторых штатов. В первую очередь речь идет о Техасе.

Собственно, республиканцы продолжают настаивать на усилении границы с Мексикой. Ведь на ряде участков она практически не укреплена, да и охраняется плохо. Следовательно, мигранты могут практически беспрепятственно попадать в США.

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В издании CNN пишут, что 225 тысяч человек пересекли границу с США в декабре 2023 года. И это рекордная цифра, которой не видели еще с 2000 года. Предварительно, за прошлый год дырявая "стена" позволила перебраться в Соединенные Штаты 3 миллионам человек. Понятно, что большинство нелегалов не едут где-то в глубину США, а оседают в пограничных штатах. В основном говорится о Техасе.

Противостояние штатов на Севере и Юге

Собственно, южные штаты, расположены на границе, как правило, являются республиканскими. Следовательно, Дональд Трамп и республиканцы делают акцент именно на миграционной политике сейчас, когда свой старт взяла предвыборная погоня.

Тем временем в основном за демократов и Джо Байдена – жители северо-восточных штатов. Они до недавнего времени практически не имели хлопот с мигрантами. Ну и, собственно, демократы изо всех сил упорствуют в вопросе укрепления границы, а также пытаются избежать усиления мер, связанных с нелегальной миграцией.

И здесь власть южных штатов, в основном говорится о Техасе, решила брать ситуацию в свои руки. Они поступают так, как это в свое время делал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко против Польши и Литвы. Собственно, техасские власти нелегальных мигрантов, которые прибыли, организованно переправляется на север. Сначала их везли с помощью автобусов, а сейчас уже используют самолеты.

Эта тактика сработала для южан. Ведь проблемы с мигрантами на себе ощутили жители Чикаго и других городов, расположен на Севере США. У местных властей нет достаточного количества муниципальных общежитий, где могли бы селить мигрантов. Следовательно, многим приходится жить под открытым небом.

Власть Нью-Йорка, чтобы решить эту проблему, пошла на сокращение выделения средств на другие городские проблемы. В частности, урезали финансирование полиции. Это привело к другой угрозе, связанной с ухудшением криминогенной ситуации.

Техас против политики Джо Байдена

Губернатор Техаса Грег Эбботт попытался взять в свои руки сдерживание потока нелегальных мигрантов, который не спадает. С этой целью он отдал приказ местным подразделениям Национальной гвардии. Они должны контролировать границу, а также начать строить укрепление, усиленные колючей проволокой. Интересно, назад на границу не смогли вернуться федеральные пограничники. А все потому, что силовики из Техаса их не впустили.

И хотя Федеральное правительство в судебном порядке добилось того, чтобы проволоку сняли, Техас передавать контроль над границей федералам отказался. По словам губернатора Эбботта, штат имеет возможности брать под контроль всякую географическую точку собственной местности. Следовательно, незаконными считать действия местных властей нельзя.

Тем временем федеральные чиновники власти Техаса обвинили. Заявили о "демонизации мигрантов", а также "политизации вопроса". В то же время следует обратить внимание, что губернатору Эбботту администрация Джо Байдена выдвинула ультиматум. Техас получил 24 часа, чтобы выполнить постановления Верховного Суда США, принятое 22 января. В частности, речь идет о передаче федеральному правительству пограничных патрульных постов. Соответствующий срок подходит к концу 26 января в пятницу.

Генеральный прокурор Техаса Кен Пекстон после ультиматума предъявил обвинения в сторону администрации Байдена. Говорит, что он находится в сговоре с наркокартелями Мексики. И что, мол, цель – переправка мигрантов в США по "схеме с оплатой за человека".

Власти Техаса на прошлой неделе арестовали мигрантов в Шелби-парке. Они обвинили их в уголовном нарушении границы. Это стало первым арестом мигрантов с тех пор, как штат принялся контролировать территорию на американо-мексиканской границе. Новый закон штата также предусматривает, что нелегальный въезд на территорию Техаса считается государственным преступлением.

Дэн Патрик, лейтенант-губернатор Техаса, обратился к Байдену и призвал его "отойти с дороги". Эбботт же обвинил Байдена. Говорит, что американский лидер отказывается соблюдать иммиграционное законодательство. Также заявил, что президент США нарушает конституционные права на самооборону.

Эбботт также активировал статью 1 раздела 10 пункта 3 Конституции США. Она дает разрешение на объявление военного положения в штате, а также проведение действий без учета федерального правительства.

Его (Байдена – 24 Канал) действия вызвали беспрецедентное вторжение, от которого мы должны защищаться,

– подчеркнул Эбботт.

Кевин Ститт, губернатор Оклахомы, соответствующую ситуацию назвал "пороховой бочкой".

(Президент США Джо – 24 Канал) Байден окажется в тяжелой ситуации, если он попытается федерализовать эти войска… Я думаю, что они окажутся перед сложным выбором – защитить свою родину или следовать указаниям Байдена,

– заявил он.

Что говорят внутри США

Обратим внимание, что губернаторы 25 штатов поддержали Эбботта. Свою позицию они закрепили документально, подписав петицию, которая поддерживает Техас против федерального правительства. Позицию Техаса разделяют Айдахо, Вайоминг, Северная Дакота, Небраска, Айова, Миссури, Луизиана, Алабама, Джорджия, Южная Каролина, Огайо, а также другие штаты.

Часть местной нацгвардии отправить в поддержку Техаса предложила губернатор Южной Дакоты. А это уже штат, что на севере США. Тем временем губернатор Огайо заявил, что политика Байдена "провальна". С официальным заявлением выступил губернатор Луизианы Джефф Лэндри. Он заявил, что также поддерживает то, что делает Техас.

Солидарность с Техасом выразил также Дональд Трамп. Он также призвал "все штаты разместить в Техасе свою охрану, чтобы предотвратить въезд нелегалов и вывести их обратно через границу".

Заметим, что действия губернатора Эбботта поддержал и опальный миллиардер Илон Маск.

Техас совершенно прав. Эта администрация (Байдена– 24 Канал) намеренно нарушает закон, помогая и поощряя нелегальную миграцию в беспрецедентных масштабах,

– заявил он.

Миграционный кризис и его влияние на Украину

Казалось бы, миграционный кризис – проблема, что касается американцев. Отчасти она затрагивает отношения между США и Мексикой, а также другими государствами Латинской Америки. Впрочем, Дональд Трамп сумел поступить так, чтобы эта проблема получила связь с военной помощью для нашего государства.

Собственно, в октябре 2023 года пришел к концу финансовый год. А это значит, что вместе с ним закончился годовой федеральный бюджет. И поскольку 2024 год – год выборов, то сейчас ведутся споры между республиканцами и демократами. Они определяют, какие статьи расходов в новом бюджете нужны, а какие – нет.

И поскольку между республиканцами и демократами идет противостояние, то первые пытаются "срезать" как можно больше статей затрат, предложенных другими. Собственно, они выступают против новой программы финансирования военной помощи Украине.

По мнению республиканцев, в первую очередь должны направить средства, чтобы укрепить границу с Мексикой. И как только это сделают, тогда уже можно будет говорить о помощи Украине и выделении финансов на другие программы.

Так что, Джо Байден сделал предложение: он заявил, что затраты на укрепление границы, а также программу финансирования военной помощи для Украины, Израиля и Тайваня можно принять одним пакетом. Правда, уже почти четыре месяца обсуждают детали соответствующего "пакета". До сих пор республиканцам и демократам не удалось прийти к согласию. Финансовый год в США начался в октябре 2023 года. Впрочем, по состоянию на 26 января полноценного бюджета так и нет.

Байден готов на уступки, но...

Джо Байден публично заявил, что готов в миграционном вопросе пойти на уступки. Впрочем, похоже, это не решит проблему, которая возникла. Так, в среду провели закрытое заседание Республиканской партии. Во время него Митч Макконелл – один из лидеров – признал, что против Соглашения между республиканцами и демократами категорически выступил Джо Байден. А именно от этого соглашения будет зависеть как финансирование укрепления границы, так и выделение средств для Украины.

Макконнелл говорит, что среди намерений Трампа – использование проблемы нелегальных мигрантов в своей предвыборной кампании. следовательно, в его интересах, чтобы соответствующую проблему не могли решить, по меньшей мере, до президентских выборов в США.

Напоминаем, что республиканцы до сих пор отказываются одобрять помощь для нашего государства. Они акцентируют на том, что этого не сделают до того, пока вопрос границы с Мексикой не решат.

Каким будет развитие событий дальше – сложно спрогнозировать. Можно только предположить, что напряжение будет удерживаться и дальше. Причем может тянуться и до президентских выборов в США, ведь Дональду Трампу невыгодно, чтобы ситуацию удалось уладить при каденции Джо Байдена.

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