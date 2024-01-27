Байден назвал, при каком условии готов закрыть границы США

Джо Байден заявил, что в случае миграционного кризиса готов закрыть границы США. В то же время, чтобы это стало реальным, нужно зарегистрировать соответствующий законопроект. Президент призвал это сделать.

Байден подчеркнул, еще 2 месяца назад поручил своей команде начать переговоры в Сенате. Приоритет– решить вопросы защиты границы.

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По словам Байдена, работа длится 24 на 7.

То, что было согласовано, могло бы – если бы было принято в законе – стать самым жестким и справедливым набором реформ для обеспечения безопасности границ, какой когда-либо был,

– подчеркнул Байден.

Президент США подчеркнул, что новые решения дали бы ему полномочия закрыть границу в случае, если наступит миграционный кризис. Байден заверил: если он получит эти полномочия, то будет готов ими воспользоваться с первого дня принятия закона.

По словам Байдена, обеспечение безопасности границы станет победой для США.

"Если вы серьезно относитесь к кризису, примите двухпартийный законопроект, и я его подпишу",– подчеркнул Байден.

Байден готов к усилению иммиграционной политики

Ранее в The Wall Street Journal заявили, что Байден по состоянию на январь 2024 готов на усиление иммиграционной политики. Это поможет стабилизировать ситуацию и обеспечить выделение помощи Украине. Кроме того, соответствующие решения должны повысить уровень доверия к Байдену среди населения.