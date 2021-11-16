Мигранты атаковали польских пограничников: одному пробили шлем

16 ноября 2021 , 10:58
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Источник:

полиция Польши

На территорию Польши снова пыталась прорваться группа мигрантов. Они забросали польских силовиков камнями. Одному даже пробили шлем.

Несколько сотен мигрантов предприняли попытку прорыва 15 ноября около 16:00. Это произошло в районе населённого пункта Старжины.

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Как прорывались нелегалы

Нелегалы вооружились щитами, сбитыми из досок. Они пытались преодолеть проволочные заграждения и забросать польских силовиков камнями.

Камни мигрантов / Фото польской полиции

Камень повредил шлем одного из силовиков. Однако польские полицейские, пограничники и военные остановили прорыв. 

Атака мигрантов была отбита,
– говорится в сообщении полиции.

Поврежденный шлем / Фото польской полиции

Какая ситуация на польско-белорусской границе

  • Поток мигрантов в ЕС через Беларусь увеличился еще в августе. Дело в том, что после введения санкций ЕС самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет больше задерживать нелегалов.
  • Уже 8 ноября ситуация особенно обострилась. На границе Польши и Беларуси заметили тысячи мигрантов.
  • 15 ноября Польша заявила, что белорусы согнали на пограничный переход "Кузьница" около 3,5 тысячи беженцев.
  • ЕС утвердил новые санкции против Беларуси на фоне миграционного кризиса.
  • 15 ноября мигранты снова начали нашествие на польскую границу. Нелегалы ​​разрушили ограждение с белорусской стороны на пропускном пункте "Брузги". Возле польской границы была огромная очередь.

Самодельные щиты мигрантов / Фото польской полиции

Автор: Ольга Музика