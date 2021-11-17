Мигранты бросали в поляков гранаты: такие же использовали на протестах в Беларуси
Источник:телеграм "Протесты в мире"
На границе Польши и Беларуси мигранты бросали в польских пограничников гранаты. Выяснилось, что аналогичные спецсредства белорусские силовики использовали против протестующих во время мирных акций в 2020 году.
Идентифицировать светошумовые гранаты, которые мигранты бросали в польских правоохранителей, было не очень трудно.
Читайте также Часть мигрантов ночевала в помещении: как прошла ночь на границе с Польшей
Детали о гранатах, которые мигранты бросали в поляков
Боеприпасы, которые беженцы бросали в польских пограничников, это гранаты Р1 производства чешской компании ZEVETA Bojkovice AS. Такие спецсредства массово закупали для оснащения силовиков режима Александра Лукашенко. Их использовали против мирных протестующих в 2020 году.
Это означает, что гранаты могли выдать мигрантам сотрудники белорусских спецслужб.
В течение последних лет силовые структуры Польши в то же время закупали светошумовые гранаты у UMO Sp. z oo. Они имеют совершенно другой внешний вид.
Ситуация на границе Беларуси и Польши: последние новости
- 15 ноября большая группа нелегалов, которая была в лагере в лесу, переместилась на дорогу к пункту пропуска "Брузги – Кузница".
- На следующий день на границе начались столкновения, мигранты пытались пересечь границу государств.
- Беженцы бросали камнями и ветками, а впоследствии и гранатами, польские силовики отвечали слезоточивым газом и водометами.
- Варшава заявила, что в столкновениях с их стороны пострадали по меньшей мере 9 силовиков. Прокуратура Польши открыла уголовное дело из-за ситуации на границе.
- Ночь на 17 ноября прошла спокойно, часть беженцев отступила к старому лагерю, еще часть ночевала в логистическом центре с белорусской стороны.
Текст сообщения в телеграме "Протесты в мире"
Мигранты бросали в польских пограничников гранаты, которые применяли каратели против участников мирных протестов 2020 года.
Оказалось очень нетрудно идентифицировать светошумовые гранаты, которые мигранты бросали в польских правоохранителей. Это гранаты Р1 производства чешской компании ZEVETA Bojkovice A.S. Такие спецсредства массово закупались для оснащения карателей режима Лукашенко. Поэтому они могли быть выданы мигрантам сотрудниками белорусских спецслужб.
В последние годы польские силовые структуры закупали светошумовые гранаты у UMO Sp. z o.o. Гранаты, предлагаемые этой фирмой, имеют совершенно иной внешний вид.