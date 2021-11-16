Мигранты из Беларуси снова прорывали границу: Польша ответила водометами

На польско-белорусской границе 16 ноября вновь обострилась ситуация. Мигранты в очередной раз штурмуют границу. Силовики применяют против них водометы.

Мигранты бросали в пограничников камни и палки. В минобороны Польши говорят, что нелегалы пытались сломать забор на границе.

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В Сети обнародовали видео конфликта на границе. Там видно, как толпа нелегалов хочет прорвать ограждение.

Ответ Польши

После атаки мигрантов пограничники применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Кроме того, в ход пошли водометы.

Что известно о миграционном кризисе

Еще в мае, после введения санкций ЕС против Беларуси, самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов. Поэтому в августе поток мигрантов через Беларусь в Евросоюз значительно увеличился.

Особенно обострилась ситуация в ноябре. Уже 8 ноября на границе заметили тысячи мигрантов. 15 ноября Польша заявила, что белорусы согнали на пограничный переход "Кузница" примерно 3,5 тысячи беженцев. В ответ ЕС утвердил новые санкции против Беларуси.

15 ноября мигранты вновь начали нашествие на польскую границу. Нелегалы разрушили ограждение с белорусской стороны на пропускном пункте "Брузги".

Белорусский журналист Франак Вячорка рассказал, что миграционный кризис может быть спланированным. Спецоперацию, вероятно, готовили еще весной.